Con una final de alto nivel, Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón del Interclubes

La serie se definió en dobles con un emocionante duelo entre Federico Gómez/Andrés Molteni vs. Sebastián Báez y Alejo Lingua Lavallén. De este modo, alcanzaron su triunfo nro. 44 en la historia.

Andrea Lonardi
BALTC

BALTC, campeones.

El intenso calor que se vivió desde las gradas del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina durante toda la semana quedó en segundo plano porque el verdadero calor brotó desde la cancha. Buenos Aires Lawn Tennis Club y GEBA disputaron una serie de alto nivel, pero el título de Interclubes 2025 fue para BALTC.

Pero todo no sucedió solamente el domingo porque, para llegar a la final, tuvieron que batallar en la ronda base contra Ferrocarril General San Martín con un contundente 3-0, luego derrotaron a Atlético Monte Grande y Club Belgrano por 2 a 1. Y, en las finales eliminaron a Temperlery, Harrods, Gath y Chaves en semifinales.

Cabe destacar que, en la serie de semifinales, Tomás Etcheverry enfrentaba a Camilo Ugo Carabelli, un partido atractivo de primer nivel, y el platense sufrió una molestia en su pie izquierdo y debió abandonar. Eso provocó que pierdan a su mayor figura para la final.

En la definición del domingo, Juan Pablo Ficovich saltó a la cancha y derrotó a Thiago Seyboth Wild de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, quien había llegado tras vencer a Racing Club en semifinales. El encuentro de inicio tuvo de todo. El primer set fue para el brasilero, pero el argentino dio batalla, igualó el marcador y todo se definió en un match tiebreak que quedó en 10-6.

Ya en el segundo partido, Román Burruchaga jugaba como el singlista destacado y enfrente tenía a Francisco Comesaña. Podríamos decir que el tenis que brindaron contagió a la hinchada, pero, por momentos, la hinchada contagiaba más a los jugadores. Bombos, banderas, gritos y alientos de todo tipo calentaron aún más que el sol la jornada.

El encuentro tuvo de todo, hasta una gran Willy de parte del Tiburón perfectamente ubicada que fue uno de los puntos más destacados de todo el torneo. El primer set fue para Burru, quien peleó hasta el final en el tiebreak, pero ya en el segundo, el físico jugó una mala apsada y la superioridad de Come se vio clara. Como el primero, se definió el match tiebreak ,pero esta vez con victoria de Geba.

Fede Gómez Molteni

Todo se definió en el dobles de la mano de Federico Gómez y Andrés Molteni para BALTC y Sebastián Báez y Alejo Lingua Lavallén para Geba. Otra vez la gente protagonista y siendo parte de cada punto. Fue victoria para BALTC por 7-6, 6-7 y 10-6. Repitieron triunfo del 2024 y consiguieron su corona nro. 44 de la historia del Interclubes.

La AAT tomó la decisión de distribuir el prize money de $40 millones y el campeón recibió $10 millones, GEBA $5millones, y los semifinalistas Racing y Harrods $2,5 millones.

En la premiación estuvieron presentes Florencia Labat, Vicepresidenta 3° de la Asociación Argentina de Tenis; Javier Frana, capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF; Rodolfo Etchegaray, Director General de Personal y Bienestar de la Fuerza Aérea Argentina; Alfonso Prat-Gay, Vicepresidente de Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en la Argentina y nuevo sponsor de la AAT; Alfredo Pleguezuelos, integrante de la comisión de la Liga de Primera División AAT; y Brigadier Alejandro Biso, Jefe de la Sede Vicente López del Círculo de la Fuerza Aérea Argentina.

Interclubes

Bruno Tiberti, el capitán del equipo, reflexionó en conferencia de prensa y contó: “Estuvimos lavando toda la semana las remeras con mi mamá, y eso refleja lo que significa hacer las cosas a pulmón. El club estuvo más unido que nunca y estamos construyendo una familia hermosa”.

