13 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Locura por Lionel Messi en India: multitudinario recibimiento en su llegada junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez

El astro argentino arribó al país asiático junto a sus compañeros de Inter Miami para participar de un evento que se prolongará por tres días y contempla visitas a las ciudades de Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.

Por
Messi junto a De Paul y Suárez en India.

Messi junto a De Paul y Suárez en India.

El astro argentino Lionel Messi arribó al Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose, cercano a Calcuta, en la India, y provocó furor en los habitantes del país asiático, que lo fueron a recibir en medio de cantos y festejos. Llegó junto a sus compañeros de Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, para el evento GOAT Tour, que se prolongará por tres días y tendrá al 10 como principal protagonista.

Messi observa la Sub 16 de River que se metió en semifinales.
Te puede interesar:

Messi recibió una camiseta de River y su reacción sorprendió a todos

Embed

El 10 de la Selección argentina llegó a India para formar parte de un recorrido por cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales.

El evento se iniciará este sábado a las 10.30 de la mañana, con la inauguración de una imponente estatua de 21 metros de altura, localizada en la ciudad de Calcuta. “No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días”, expresó el ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose. Además, el GOAT Tour incluirá recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición 7 versus 7 en Hyderabad, con show musical y celebridades, en el estadio Internacional Rajiv Gandhi. También participará de un desfile de moda junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Embed

“India es un país muy especial y guardo buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos. Es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte”, había expresado el astro argentino.

No es la primera vez de Messi en India: ya había estado en 2011 con la Selección Argentina, cuando disputó un amistoso frente a Venezuela. La Pulga fue recibido bajo la euforia y el aclamo de toda una multitud, que gritaron y corearon múltiples veces su nombre.

messi india
Messi fue recibido por una multitud en Calcuta.

Messi fue recibido por una multitud en Calcuta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así es la estatua de 70 metros que inaugurará Lionel Messi.

Así es la estatua de 20 metros de altura que inaugurará Messi en India

Messi eligió a sus favoritos para quedarse con la Copa del Mundo en 2026.

Quiénes son los 5 candidatos a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi

Lionel Messi junto a David Beckham.

David Beckham reveló lo que planea hacer Messi tras retirarse: "Sólo piensa en..."

Lionel Messi, con una sonrisa de oreja a oreja, festeja el título del Inter de Miami con Antonela Roccuzzo. 

El festejo de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos por el título del Inter de Miami

Messi observa la MLS Cup, su título nº 47 en su carrera.

Messi, el más ganador de la historia: cuántos títulos tiene en su carrera

La foto del campeón de la MLS Cup, con Messi como figura.
play

Messi de nuevo campeón: Inter Miami ganó la MLS por primera vez en su historia

Rating Cero

El mozo que ayudó a Joaquín Levinton contó como fue la desesperante secuencia. 

El dramático testimonio del mozo que auxilió a Joaquín Levinton: "Ya vino descompensado"

La legendaria banda realizará un extenso tour por la región en octubre de 2026.

Iron Maiden vuelve a Argentina en 2026: fecha, estadio confirmado y cómo comprar las entradas

Gustavo Yankelevich y su amor por su hijo Tomás. 

El desgarrador mensaje de Gustavo Yankelevich a su hijo Tomás en su primer cumpleaños sin su nieta Mila

Latorre reveló que la producción también tentó a su marido.

"No me quieren": Yanina Latorre reveló qué le hicieron para que no ingrese a MasterChef

Wanda Nara muestra su faceta más íntima con sus nuevas amigas. 

Wanda Nara invitó a dos figuras de Telefe a recibir el Año Nuevo en su casa de Uruguay

play

María Becerra: De Youtuber a 360 Monumental

últimas noticias

El mozo que ayudó a Joaquín Levinton contó como fue la desesperante secuencia. 

El dramático testimonio del mozo que auxilió a Joaquín Levinton: "Ya vino descompensado"

Hace 42 minutos
Messi junto a De Paul y Suárez en India.

Locura por Messi en India: multitudinario recibimiento en su llegada junto a De Paul y Suárez

Hace 47 minutos
Desde que Estados Unidos inició su campaña militar contra Venezuela, a comienzos de septiembre, ya murieron unas 87 personas.

Donald Trump intensifica su ofensiva contra Venezuela: "Comenzarán los bombardeos en tierra"

Hace 1 hora
Comisión Presupuesto y Hacienda en el Congreso. 

Diputados: el oficialismo avanza con el Presupuesto 2026 y se comenzará a debatir en comisiones

Hace 1 hora
play

"Hoy se mueren más jubilados que en pandemia": el análisis de Nancy Pazos sobre el último año de Javier Milei

Hace 1 hora