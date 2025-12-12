Locura por Lionel Messi en India: multitudinario recibimiento en su llegada junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez El astro argentino arribó al país asiático junto a sus compañeros de Inter Miami para participar de un evento que se prolongará por tres días y contempla visitas a las ciudades de Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. Por + Seguir en







Messi junto a De Paul y Suárez en India.

El astro argentino Lionel Messi arribó al Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose, cercano a Calcuta, en la India, y provocó furor en los habitantes del país asiático, que lo fueron a recibir en medio de cantos y festejos. Llegó junto a sus compañeros de Inter Miami, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, para el evento GOAT Tour, que se prolongará por tres días y tendrá al 10 como principal protagonista.

Embed pic.twitter.com/lAJN3dfRD5 — Messi World (@M10GOAT) December 12, 2025 El 10 de la Selección argentina llegó a India para formar parte de un recorrido por cuatro ciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, donde mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi, además de autoridades y figuras locales.

El evento se iniciará este sábado a las 10.30 de la mañana, con la inauguración de una imponente estatua de 21 metros de altura, localizada en la ciudad de Calcuta. “No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días”, expresó el ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose. Además, el GOAT Tour incluirá recreaciones escenográficas de su casa en Miami, un trono simbólico y un partido exhibición 7 versus 7 en Hyderabad, con show musical y celebridades, en el estadio Internacional Rajiv Gandhi. También participará de un desfile de moda junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Embed MESSI IN INDIA pic.twitter.com/2WRTU7z42F — Messi World (@M10GOAT) December 12, 2025 “India es un país muy especial y guardo buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos. Es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte”, había expresado el astro argentino.

No es la primera vez de Messi en India: ya había estado en 2011 con la Selección Argentina, cuando disputó un amistoso frente a Venezuela. La Pulga fue recibido bajo la euforia y el aclamo de toda una multitud, que gritaron y corearon múltiples veces su nombre.