Caos y destrozos en India por la estatua de Lionel Messi: detuvieron al organizador del evento El capitán de la Selección argentina tuvo que retirarse antes de que finalizara la presentación en el estadio Salt Lake de Calcuta debido a la fuerte desorganización, hecho que generó la furia de los presentes y desató un escándalo masivo. Por + Seguir en







Los hinchas causaron destrozos en el estadio.

La presentación de la estatua en homenaje a Lionel Messi en la India terminó en escándalo y con la detención del organizador del evento que se llevó a cabo en el estadio Salt Lake de Calcuta. El capitán de la Selección argentina se hizo presente en el lugar, pero decidió retirarse debido a la fuerte desorganización, hecho que generó la furia de los presentes, quienes causaron destrozos y caos en el lugar.

Messi ni siquiera pudo acercarse a la tribuna y solo alcanzó a estar 10 minutos en el lugar, tiempo suficiente para que la seguridad del astro argentino confirmara que no estaban dadas las condiciones para su permanencia y decidiera rápidamente retirarlo del estadio, al que había asistido junto a Rodrigo de Paul y Luis Suárez.

La situación alcanzó el punto máximo de descontrol cuando políticos locales y sus familias rodearon a Messi en el campo, impidiendo cualquier contacto con el público. Como consecuencia de lo sucedido, la policía informó que detuvieron al organizador principal del espectáculo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n) “Ahora hay normalidad. La segunda parte es la investigación; se ha presentado la denuncia y el organizador principal ha sido arrestado. Les digo que ellos (los organizadores) prometen que devolverán el pago de las entradas a los aficionados. Veremos cómo se puede lograr”, señaló el Director General Adjunto (ADG) de Ley y Orden, Jawed Shamim.

Así es la estatua de 20 metros de altura de Lionel Messi en India La escultura, instalada en el barrio de Lake Town, muestra a Messi levantando la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022. Sus autores explicaron que la obra fue completada en aproximadamente 40 días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeoMessiFanZone/status/1999374374332432873&partner=&hide_thread=false Leo Messi’s 70 feet tall statue in Kolkata, India! This is incredible! Wow pic.twitter.com/ukQOCfoxKW — LEO MESSI FAN ZONE (@LeoMessiFanZone) December 12, 2025 Video: tras el caos, Messi visitó otra ciudad de India y jugó al fútbol con niños La continuidad del GOAT Tour siguió con la presencia del rosarino en la ciudad de Hyderabad, donde asistió al estadio Rajiv Gandhi Internacional para participar de una exhibición de fútbol reducido que jugaron personalidades locales. A diferencia de lo ocurrido en Calcula, pudo recorrer la cancha, regaló pelotas a la tribuna, realizó jueguitos e incluso intercambió pases con algunos chicos presentes en el lugar. Embed pic.twitter.com/ltAnBmxvtC — Messi World (@M10GOAT) December 13, 2025 “Hola a todos, solo quería agradecer por el cariño de hoy y de siempre. Es un honor compartir estos días en la India con todos ustedes”, expresó Messi una vez finalizada la actividad, que continuará en las ciudades de Mumbai y Nueva Delhi. Embed pic.twitter.com/t5oyxBDQxO — Messi World (@M10GOAT) December 13, 2025