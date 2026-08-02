River no levanta: perdió 1-0 con Rosario Central en el Monumental y acumula cuatro derrotas consecutivas

El equipo de Eduardo Coudet, que jugó el tramo final con un jugador de más por una expulsión a Emanuel Coronel, no encontró los caminos pese a que empujó en la última parte del partido y profundizó su racha negativa contra el Canalla con un gol en contra de Nicolás Otamendi.

River perdió 1-0 con Rosario Central en el estadio Monumental por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 , con un gol en contra de Nicolás Otamendi convertido en el primer tiempo. El Millonario está urgido por las últimas derrotas y pretende conseguir su primer triunfo en el campeonato para dejar atrás la mala racha , mientras que el Canalla también busca sus primeros tres puntos en el certamen. El árbitro principal es Nicolás Ramírez y Fernando Echenique está a cargo del VAR.

Los primeros minutos del Millonario tuvieron un desarrollo diferente a lo que mostró en los anteriores partidos: pese a que no jugó con un alto nivel colectivo, el equipo de Eduardo Coudet buscó imponer rápidamente sus condiciones debido a que intentó aprovechar las vueltas de Aníbal Moreno y Fausto Vera al equipo titular. Ninguno de los dos expuso su mejor versión en sus últimos partidos, aunque juntos tuvieron buenas conexiones en algunos encuentros.

En este marco, la primera posibilidad de gol para River ocurrió a través de un cabezazo de Otamendi después de un tiro de esquina, que no llevó peligro al arco defendido por Jeremías Ledesma. Por su parte, el Canalla respondió con un remate de Ángel Di María que se fue desviado. El Fideo volvió a ser la principal arma ofensiva del conjunto de Jorge Almirón por su jerarquía y calidad, sumado a que buscó aprovechar la presencia de Lautaro Rivero en el lateral izquierdo del Millonario, pese a que no ocupa esa posición habitualmente.

El primer susto para los de Eduardo Coudet se produjo después de que Enzo Copetti convirtiera de cabeza luego de un exquisito pase de pecho de Di María. El gol fue anulado por Ramírez debido a una posición adelantada, pero fue un llamado de atención a una defensa de River que volvió a ser endeble frente a los avances del rival.

En tanto, con el correr de los minutos, el Canalla emparejó el partido aunque con una menor posesión de la pelota. Como en otras ocasiones, demostró nuevamente que pese a no dominar el juego puede inquietar, como con otro disparo de Di María que salió cerca del arco del Millonario. El Fideo, la principal bandera de los rosarinos, se puso al hombro los ataques de su equipo para que sean ordenados y dañen al local.

El gol del elenco de Jorge Almirón fue a los 27 minutos, cuando Otamendi intentó despejar un centro de Jaminton Campaz y metió la pelota en el arco defendido por Santiago Beltrán. El tanto representó un duro golpe para el conjunto de Núñez, ya que los hinchas de River explotaron contra sus futbolistas y reprobaron a varios jugadores en señal de descontento e impaciencia por el momento del equipo.

La desesperación del Millonario se vio reflejada puntualmente en dos aspectos. Primero, las pocas chances claras para anotar dado a que apenas contó con un intento de Lautaro Pereyra bloqueado por Ledesma. Después, por las múltiples tarjetas amarillas que recibieron los futbolistas de River por el apremio para recuperar la pelota. Incluso, el equipo de Almirón pudo haber ampliado el marcador con un remate de Contizano, una de las grandes promesas de los rosarinos, que tuvo mala dirección.

En este marco, Coudet movió el banco en el entretiempo e introdujo a Tomás Galván en reemplazo de Pereyra en busca de reacción y versatilidad en el ataque de cara al complemento. El ex Vélez contó con una chance clarísima luego de un error de Ledesma pero no pudo aprovecharlo ya que Ignacio Ovando desvió su tiro sobre la línea. Luego de esa jugada, los siguientes minutos transcurrieron con muchas interrupciones por infracciones de ambos equipos.

River dejó espacios en la zona defensiva por sus incursiones en el ataque, que Rosario Central intentó aprovechar con un remate de Campaz bloqueado por Beltrán tras un mano a mano. El futbolista ecuatoriano evidenció la situación que le ocurrió en otros partidos, puesto que fue uno de los jugadores que más atacó en el Canalla pero no finalizó correctamente las acciones.

El entrenador del Millonario desarmó la pareja de mediocampistas centrales y metió a Lucas Beltrán en lugar de Fausto Vera para sumar peso en el último tercio de la cancha, con el objetivo de llegar al empate prácticamente como sea. En este marco, el delantero tuvo una nítida chance con un remate manoteado por Ledesma, quien fue decisivo en el elenco rosarino.

El conjunto local ahogó a los de Almirón pese a que no tenía ideas pero intentó con piernas frescas, mediante el ingreso de Juan Cruz Meza y la presión de Galván, Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. Además, como ocurrió en otros cruces, Otamendi finalizó el encuentro como delantero en busca de una desesperada igualdad y contó con una chance a través de un cabezazo.

El Canalla finalizó el partido con 10 futbolistas ya que Emanuel Coronel fue expulsado a los 38 minutos por una fuerte patada sobre Galván cuando la pelota se encontraba fuera de la cancha.

River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: el gol en contra de Nicolás Otamendi

¡MALA SUERTE, NICOLÁS! Otamendi quiso evitar la definición de Cantizano y terminó marcando en contra el primero de Rosario Central vs. River en el Monumental.



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River vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: formaciones