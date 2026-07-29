River perdió 1 a 0 con Gimnasia LP por el Torneo Clausura

El Millonario, que tuvo pocas situaciones, cayó por la mínima contra el Lobo en el Bosque y acumuló su segunda derrota consecutiva. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet no mostró identidad ni actitud, se quedó con las manos vacías y mucha incertidumbre.

River cayó en La Plata ante Gimnasia por 1 a 0 por la segunda fecha del Torneo Clausura y volvió a dejar una imagen preocupante. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet no mostró carácter ni actitud, estuvo muy lejos del arco rival y todavía no pudo sumar puntos en el inicio del semestre, en el que acumula tres derrotas consecutivas entre Copa Argentina y el certamen local. El próximo domingo, ante Rosario Central, tendrá una prueba de fuego.

River comenzó el partido con actitud y protagonismo en el Bosque, con Ángel Correa como principal referencia ofensiva. El Millonario se instaló en campo rival durante los primeros minutos y generó aproximaciones al área local, aunque cerca de los 10' llegó la primera respuesta de Gimnasia con un remate de media distancia de Ignacio Fernández que se fue por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, Gimnasia ganó protagonismo a partir del juego colectivo y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área defendida por el arquero Santiago Beltrán. River, en cambio, perdió presencia en ataque y solo respondió con algunos contraataques de pocos toques que no lograron inquietar al arquero local.

La merma ofensiva de River coincidió con una baja en la intensidad del encuentro. Alrededor de la media hora, el Lobo se mostró firme para controlar los intentos individuales del Millonario, mientras que la visita ajustó su funcionamiento defensivo para contener los avances del local y el partido se volvió más trabado y parejo.

En el tramo final de la primera mitad, ambos equipos tuvieron chances para romper el empate. River contó con una aproximación clara a través de Ángel Correa, quien probó tras una asistencia de Gonzalo Montiel, mientras que Gimnasia respondió en el cierre con un remate de Ignacio Miramón que salió apenas desviado tras un contraataque.

El segundo tiempo comenzó con mucha intensidad y varios roces fuertes entre los jugadores, en un partido que se volvió más friccionado. River sufrió la salida de Marcos Acuña por lesión, que fue reemplazado por Facundo González, y encontró en Joaquín Freitas a uno de sus puntos más destacados, mientras que Gimnasia intentó generar peligro mediante lagunas pelotas paradas y tuvo una llegada clara con Agustín Auzmendi.

En el tramo final del partido, Gimnasia tomó el control de la pelota y empezó a acercarse con mayor frecuencia al arco contrario. Por su parte, River perdió la brújula y el Lobo acumuló varias aproximaciones mediante centros y jugadas de pelota parada hasta que, a los 80', Alexis Steimbach apareció de cabeza para marcar el 1 a 0 tras un centro de Maximiliano Zalazar.

Alexis Steimbach convirtió, de cabeza, el gol de Gimnasia LP ante River. X: @gimnasiaoficial

River fue el empate en los minutos finales y, sin ideas, tuvo algunas aproximaciones para rescatar al menos un punto en La Plata. Gonzalo Montiel estuvo cerca con un cabezazo que pasó apenas desviado y Tomás Galván probó desde afuera del área, aunque el equipo del Chacho Coudet no logró encontrar la igualdad.

Gimnasia también tuvo una última oportunidad para ampliar la diferencia en tiempo de descuento, cuando Maximiliano Zalazar quedó frente al arco y su remate fue rechazado. El Lobo resistió los débiles intentos del Millonario y consiguió un merecido triunfo para recuperarse tras la derrota en el debut.

Con esta derrota, River sumó su segundo bochorno consecutivo en el Torneo Clausura y deberá cambiar la imagen rápidamente. El próximo domingo, sin margen de error, el Millonario volverá al Monumental para recibir a Rosario Central, en un partido donde intenrecuperarse ante su gente y conseguir sus primeros puntos en el campeonato.

Mirá el resumen del partido entre Gimnasia LP y River

Cómo llegaron River y Gimnasia a este partido

Más allá del traspié en el debut, el conjunto de Núñez cuenta con antecedentes recientes ampliamente favorables frente al Lobo. Durante el Torneo Apertura 2026 se enfrentaron en dos oportunidades y River se impuso en ambas por 2 a 0, tanto en la fase regular como en los cuartos de final.

El historial general también refleja una clara supremacía del Millonario. En 168 enfrentamientos oficiales, River consiguió 95 victorias, igualó en 38 ocasiones y Gimnasia ganó en 34 partidos, una diferencia que el equipo de Núñez intenta extender esta noche en el Bosque.

Por su parte, Gimnasia llega con la obligación de recuperarse después de caer 2 a 1 frente a Racing en Avellaneda en la jornada inaugural. El Lobo intentará aprovechar la localía para cortar la racha adversa y conseguir sus primeros puntos en el Torneo Clausura.