Orlando Bloom estuvo a punto de rechazar este papel: lo terminó convirtiendo en una estrella Años después de alcanzar la fama mundial, el británico contó un detalle poco conocido sobre uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Agregar C5N en









Este fue el personaje de una exitosa película que casi rechaza Orlando Bloom. IMDb

Orlando Bloom reveló que estuvo muy cerca de rechazar un personaje que cambió por completo su carrera.

El actor explicó que al principio no estaba convencido de aceptar la propuesta por las dudas que le generaba el proyecto.

Una conversación con un reconocido colega terminó siendo clave para que cambiara de decisión.

Con el paso del tiempo, esa elección lo convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood. Orlando Bloom es uno de los actores británicos más reconocidos de las últimas décadas gracias a su participación en grandes producciones de Hollywood. Después de destacarse como Legolas en El Señor de los Anillos, consolidó su carrera con otro personaje que terminó marcando un antes y un después en su trayectoria. Sin embargo, esa oportunidad estuvo muy cerca de no concretarse.

Aunque hoy resulta difícil imaginarlo en otro camino, el actor confesó que en un principio no estaba convencido de sumarse a Piratas del Caribe. La propuesta le parecía extraña, ya que no creía que una película de piratas producida por Disney pudiera tener éxito entre el público.

Orlando Bloom junto a Johnny Depp en Piratas del Caribe. Variety Durante una entrevista en The Howard Stern Show, Bloom recordó que cambió de opinión gracias a una conversación con Geoffrey Rush, quien lo alentó a aceptar el proyecto. Poco después también supo que Johnny Depp sería el protagonista de la historia, un dato que terminó de convencerlo para formar parte del elenco.

Cuál fue el papel que casi rechaza Orlando Bloom y cambió su vida Finalmente, Orlando Bloom aceptó interpretar a Will Turner, un personaje que se convirtió en uno de los pilares de Piratas del Caribe. El enorme éxito de la saga lo posicionó como una de las figuras más importantes del cine de aventuras y amplió todavía más su reconocimiento a nivel mundial.

Con el paso de los años, la franquicia siguió despertando interés y actualmente Disney trabaja en nuevos proyectos relacionados con este universo. Entre las posibilidades que trascendieron aparece un reinicio de la historia, mientras continúan las versiones sobre un posible regreso de Johnny Depp como el inolvidable Jack Sparrow.