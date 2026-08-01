1 de agosto de 2026 Inicio
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Arranca la fecha 3 del Torneo Clausura 2026: horarios, partidos y cómo ver en vivo

Este sábado comienza una nueva jornada del campeonato local, con la Academia y el campeón Belgrano como principales protagonistas.

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Debuta la fecha 3 con Racing y Belgrano como destacados.

Debuta la fecha 3 con Racing y Belgrano como destacados.

La tercera fecha del torneo Clausura se disputa desde este sábado luego de la fecha entre semana. La agenda del día está cargada con cinco encuentros destacados con Racing y Belgrano como los protagonistas del día.

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Desde las 15:30, Gimnasia de Mendoza recibe a Unión por la Zona A, mientras que, en el mismo horario, pero en Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto juega contra Banfield. A las 18 hay dos partidos: Estudiantes de La Plata vs. Defesa y Justicia y Belgrano contra Argentinos Juniors.

A las 20:30 el plato fuerte de la jornada con Racing en el Cilindro para recibir a Tigre por la Zona B. Será un partido que tenga el regreso del goleador Adrián Maravilla Martínez tras las fechas de suspensión y en medio de la polémica con Baltasar Rodríguez, quien busca salir del club y se dispuso a no concentrar.

El domingo también habrá acción desde temprano porque Riestra y Barracas Central se enfrentan a las 14:30 al igual que Aldosivi vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. A las 17, uno de los dos partidos más importantes: Newell’s recibe a Boca, quien viene de avanzar por penales a octavos de la Copa Sudamericana y con la intención de volver a los buenos resultados.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Por su parte, River juega contra Rosario Central con el objetivo principal de lograr una victoria luego de una serie de caídas duras durante todo el torneo. Eduardo Chacho Coudet quiere mejorar la imagen del equipo que está plagada de refuerzos de selección. Por último, Lanús, recientemente eliminado de la Copa Sudamericana, vs. Instituto a las 21:30.

El lunes, orto día de muchos partidos: 16:45, Sarmiento contra Independiente Rivadavia, a las 19 juegan Platense vs. Talleres y Vélez frente a Independiente. Mientras que, a las 21:15 Huracán se cruza con Atlético Tucumán y Central Córdoba recibe a San Lorenzo para cerrar la fecha.

Torneo Clausura 2026: partidos y cómo ver en vivo

Sábado 1 de agosto

  • 15:30 - Estudiantes Río Cuarto vs. Banfield - Zona B - TNT Sports
  • 18:00 - Belgrano vs. Argentinos Juniors - Zona B - TNT Sports
  • 18:00 - Estudiantes La Plata vs. Defensa y Justicia - Zona A - ESPN Premium
  • 20:30 - Racing Club vs. Tigre - Zona B - TNT Sports

Domingo 2 de agosto

  • 14:30 - Deportivo Riestra vs. Barracas Central - Zona A - ESPN Premium
  • 14:30 - Aldosivi vs. Gimnasia y Esgrima La Plata - Zona B - TNT Sports
  • 17:00 - Newell's Old Boys vs. Boca Juniors - Zona B - TNT Sports
  • 19:15 - River Plate vs. Rosario Central - Zona A - TNT Sports
  • 21:30 - Lanús vs. Instituto - Zona A - ESPN Premium

Lunes 3 de agosto

  • 16:45 - Sarmiento vs. Independiente Rivadavia - Zona B - ESPN Premium
  • 19:00 - Platense vs. Talleres - Zona A - TNT Sports
  • 19:00 - Vélez Sarsfield vs. Independiente - Zona A - ESPN Premium
  • 21:15 - Huracán vs. Atlético Tucumán - Zona B - ESPN Premium
  • 21:15 - Central Córdoba (SdE) vs. San Lorenzo - Zona A - TNT Sports

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