Tobías Andrada se realiza la revisión médica antes de convertirse en el nuevo refuerzo de River El futbolista surgido de la cantera de Vélez llega al equipo del Chacho Coudet tras la compra del 70% de su pase por un monto de seis millones de dólares. Por Agregar C5N en









Tobías Andrada será nuevo refuerzo de River. X @sabadovelezok

Tobías Andrada está a pasos de convertirse en jugador de River. El mediocampista de 19 años se presentó en la Clínica Rossi para someterse a la revisión médica de rutina y posteriormente dirigirse al Estadio Monumental, donde sellará su contrato con la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2029.

El volante ya había quedado al margen del encuentro que Vélez le ganó a Talleres por 3-1 en Córdoba para acelerar las gestiones de su traspaso.

Tras intensas negociaciones, River alcanzó un acuerdo con el club de Liniers para adquirir el 70% del pase a cambio de seis millones de dólares. El convenio incluye además una cláusula para comprar un 20% adicional en caso de cumplirse determinados objetivos deportivos, condicionados a una elevada participación del jugador y a la obtención de un título por parte del conjunto millonario.