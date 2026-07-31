31 de julio de 2026 Inicio
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Tobías Andrada se realiza la revisión médica antes de convertirse en el nuevo refuerzo de River

El futbolista surgido de la cantera de Vélez llega al equipo del Chacho Coudet tras la compra del 70% de su pase por un monto de seis millones de dólares.

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Tobías Andrada será nuevo refuerzo de River.

Tobías Andrada será nuevo refuerzo de River.

X @sabadovelezok

Tobías Andrada está a pasos de convertirse en jugador de River. El mediocampista de 19 años se presentó en la Clínica Rossi para someterse a la revisión médica de rutina y posteriormente dirigirse al Estadio Monumental, donde sellará su contrato con la institución de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2029.

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El volante ya había quedado al margen del encuentro que Vélez le ganó a Talleres por 3-1 en Córdoba para acelerar las gestiones de su traspaso.

Tras intensas negociaciones, River alcanzó un acuerdo con el club de Liniers para adquirir el 70% del pase a cambio de seis millones de dólares. El convenio incluye además una cláusula para comprar un 20% adicional en caso de cumplirse determinados objetivos deportivos, condicionados a una elevada participación del jugador y a la obtención de un título por parte del conjunto millonario.

Mercado de Pases: quiénes son los refuerzos de River

Con su firma, Andrada se convertirá formalmente en la séptima incorporación para el plantel dirigido por Eduardo Coudet en este mercado de pases, sumándose a los desembarcos de Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Giovanni González.

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