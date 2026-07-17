River fue vapuleado por Aldosivi en Salta y quedó eliminado de la Copa Argentina En el inicio de un nuevo semestre futbolístico, el conjunto millonario cayó por 3 a 1 con el Tiburón en 16avos del certamen local, quedó fuera de la pelea por un nuevo título y dejó ir una chance para clasificarse a la Libertadores 2027. Por Agregar C5N en









Un River perdido en la cancha cayó ante Aldosivi por los 16avos de la Copa Argentina. @Copa_Argentina

En el comienzo de una nueva temporada, River Plate protagonizó uno de los grandes papelones de la Copa Argentina al caer por 3 a 1 frente a Aldosivi en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, un resultado que lo dejó eliminado en los 16avos de final y sin una de las vías para acceder a la Copa Libertadores 2027.

El conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet nunca logró imponer condiciones y sufrió la eficacia del equipo marplatense, que abrió el marcador a los 12' con un derechazo de Tomás Fernández y amplió la diferencia a los 30' por la zurda de Nicolás Cordero, tras una asistencia de Federico Laurelli.

Lejos de encontrar una reacción en el complemento, River volvió a mostrar serios problemas defensivos y Aldosivi aprovechó cada espacio para sentenciar la clasificación. A los 11' del segundo tiempo, Tomás Fernández marcó de cabeza el 3 a 0, nuevamente con un centro de Laurelli. Sobre el final, descontó Rafael Santos Borré, que volvió vestir la banda roja.

Matías Godoy escapa de la marca del debutante en River, Giovanni González. @clubaldosivi La goleada sufrida dejó al Millonario fuera de la Copa Argentina en su debut en la edición 2026, le anuló una de las chances de clasificarse a la Copa Libertadores del próximo año y generó muchas dudas en el comienzo del segundo semestre, mientras que el Tiburón firmó una de las victorias más importantes de su historia para meterse en los octavos de final del certamen federal.

El gesto de River en apoyo a la Selección argentina: salió a la cancha con la camiseta albiceleste A dos días de la final del Mundial 2026 frente a España, River realizó un emotivo homenaje a la Selección argentina antes del encuentro contra Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. El plantel ingresó al estadio Padre Ernesto Martearena con la camiseta oficial de la Scaloneta.