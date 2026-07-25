Barracas Central le ganó a River 1 a 0 en el Monumental por la primera fecha del Torneo Clausura

En un partido en el que el Millonario no mostró personalidad ni juego, el Guapo aprovechó un rebote que Gonzalo Morales convirtió en gol para conseguir un triunfo histórico en Núñez.

River Plate cayó ante Barracas Central por 1 a 0 en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Guapo, con un gol de Morales, consiguió la victoria en un partido que no tuvo muchas acciones de peligro y dejó al equipo de Núñez con más dudas que certezas.

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El encuentro comenzó con un River que intentó adueñarse de la pelota, aunque sin profundidad para inquietar al arquero rival. La primera llegada clara fue un remate de Tomás Galván desde afuera del área, mientras que Barracas respondió con algunas aproximaciones al área del Millonario.

A los 22', tras una jugada que terminó con un rebote del arquero Santiago Beltrán, Gonzalo Morales aprovechó la oportunidad dentro del área y definió de zurda para establecer el 1 a 0 a favor del Guapo.

River intentó reaccionar, pero estuvo lejos del empate durante la primera parte. A los 41', Lucas Martínez Quarta convirtió de cabeza, pero luego de la revisión del VAR, el árbitro Nazareno Arasa anuló el gol por posición adelantada del defensor, una infracción que el asistente no había advertido.

Sobre el final de la primera parte, existió un empujón dentro del área de Barracas de Rafael Barrios a Lautaro Pereyra que el árbitro no consideró penal y generó el enojo de jugadores y cuerpo técnico del equipo local. Más allá de la polémica, a River le faltó cambio de ritmo y el rendimiento, tanto individual como colectivo, estuvo muy por debajo de lo esperado para el primer tiempo.

El Chacho Coudet puso en cancha a Lucas Beltrán y Joaquín Freitas desde el inicio del complemento y River salió a disputar el segundo tiempo con otra actitud. Sin embargo, el Millonario siguió con dificultades para generar situaciones claras frente al arco defendido por Barracas Central.

La oportunidad más clara para el empate llegó a los 55', cuando Facundo Colidio ejecutó un tiro libre que se estrelló en el palo y dejó sin reacción al arquero del Guapo. Antes, Gonzalo Morales también había vuelto a inquietar al Millonario con un potente remate de larga distancia que pasó muy cerca del arco de Beltrán.

Con el resultado adverso, Coudet volvió a mover el banco de suplentes y mandó a la cancha al campeón del mundo Ángel Correa y a Mauro Arambarri en busca de mayor peso ofensivo. Pese a instalarse durante varios pasajes en campo rival, River no logró transformar ese dominio territorial en situaciones de peligro.

Marcos "Huevo" Acuña en el partido de River frente a Barracas. X: @RiverPlate

En el tramo final, River monopolizó la posesión y empujó a Barracas Central contra su propio arco, aunque le costó encontrar espacios frente a un rival que apostó por resguardarse cerca de su área. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet utilizó el recurso de los centros y careció de claridad para romper el bloque defensivo.

Ángel Correa intentó sorprender con un remate que encontró una buena respuesta de la defensa, mientras que Lucas Beltrán contó con dos oportunidades de cabeza que no pudieron cambiar la historia. Ya en tiempo de descuento, Nicolás Otamendi también tuvo el empate con otro frentazo, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

Tras los siete minutos adicionados por Nazareno Arasa, el encuentro llegó a su final con victoria por 1 a 0 para Barracas Central. El Guapo dio el golpe en el estadio Monumental con el tanto de Gonzalo Morales, mientras que River comenzó el Torneo Clausura con una inesperada derrota ante su gente y volvió a dejar una imagen preocupante en el juego.

Mirá el resumen del partido entre River y Barracas

Cómo llegaron River y Barracas a este partido

Para la segunda parte de la temporada, la dirigencia de River reforzó el plantel con las incorporaciones de los campeones del mundo Nicolás Otamendi y Ángel Correa. También llegaron Giovanni González y Mauro Arambarri, mientras que Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré regresaron al club para afrontar el nuevo semestre.

Del otro lado, Barracas Central afronta una parada compleja en Núñez. El Guapo, ahora conducido por Damián Ayude, perdió las cuatro veces que visitó el Monumental desde su ascenso a Primera División, con un registro de un gol convertido y 13 recibidos. En este mercado de pases, se sumaron los futbolistas Juan Barbieri y Elías Pereyra, aunque se marchó Facundo Bruera y representa una fuerte merma en el ataque.

El final de un ciclo: River le rescindió contrato a Juanfer Quintero

River anunció la rescisión de contrato del futbolista colombiano Juan Fernando Quintero, que pone punto final a su tercera etapa en el club, donde supo ganar cuatro títulos y marcar uno de los goles más importantes para el hincha millonario en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en la ciudad de Madrid.

El club de Núñez publicó un comunicado en sus redes sociales donde hizo oficial la salida del jugador y aclaró que fue de "común acuerdo". Tras su participación en el Mundial 2026, el enganche había cuestionado los pocos minutos que el entrenador Eduardo Coudet le daba en cancha.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

"El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos", señala el comienzo del comunicado publicado en las redes oficiales de la institución.