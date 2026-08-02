Polémica en un reality español: acusan a un ex–Gran Hermano de agredir a una participante

Alfa tuvo una discusión y enfrentamiento físico con la influencer Milky Dolly luego que ella hiciera un fuerte reclamo y le terminara tirando agua, luego hubo un cruce de insultos. Él reaccionó generando susto entre sus compañeros.

El reality español, La Casa de los Gemelos, está teniendo gran presencia argentina que no pasa desapercibida y está generando polémica. Esta vez, el ex-Gran Hermano, Alfa, fue acusado de haber agredido a su compañera Milky Dolly . ¿Qué pasó?

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Todo comenzó cuando la influencer le recriminó al empresario , delante de algunos compañeros cuando estaban sentados, que le pidiera perdón por haberla empujado en el día . Lejos de mostrarse arrepentido, Alfa le bajó el precio al reclamo y lo minimizó señalándole que “las protagonistas son ellas (señalando a una compañera que participaba de la ronda), no vos”.

“A mi no me molesta que las protagonistas sean otras personas. Pero me empujaste hoy, y como mujer, quiero que me pidas perdón. Dale, te tiro otro yo a vos ”, indicó Dolly cuando agarró un vaso con líquido y se lo terminó tirando entre las piernas al hombre que tuvo varias polémicas en el reality de Argentina.

La rápida reacción de Alfa fue agarrar una lata que estaba sobre la mesa y tirárselo en la cabeza mientras la tomaba del brazo . Todo estaba siendo filmado en vivo y se escucha al resto de los presentes quedar sorprendidos y asustados por la situación. Solo un participante intenta intervenir.

Luego, en el compilado del clip se nota que una chica sale corriendo y ya se ve cuando Milky está dentro de una habitación, a oscuras, siendo resguardada por otros compañeros, pero discutiendo con Alfa.

“Vos estas todo rojo. Viejo put.., porque no te la dan por el or…”, se la escucha, mientras en las imágenes se lo ve a Walter Santiago pasando y también la insulta: “Putita barata. Puta barata. Sorete”. Pero el intercambio de insultos y discusión continuó.

ALFA LE PEGO EN LA CABEZA A MILKY CON UNA LATA DE CERVEZA



A MILKY LE LLEGO EL KARMA POR BESAR A NOGALES. ANTO TIENE PODERES#CasaGemelosFinal pic.twitter.com/TVfs5ZUs23 — Gini (@OnlyGini) August 2, 2026

Tras las denuncias de Cristian U y Furia, Anto Pane abandonó la Casa de Los Gemelos

Anto Pane, una de las participantes más controvertidas de la edición, dio un portazo y abandonó el reality español, La Casa de Los Gemelos, en medio del escándalo por las denuncias sobre una presunta facilitación de drogas.

Tras su salida, la influencer publicó un duro descargo en sus redes sociales, donde aseguró haber tenido serios conflictos con los gemelos Ramos, creadores y responsables del formato.

Con su renuncia, Anto se convirtió en la cuarta participante argentina en abandonar el certamen a pocos días de su inicio. Quienes dejaron el programa anteriormente también denunciaron malos tratos, episodios de xenofobia y situaciones irregulares por parte de la producción de los Gemelos. Por el momento, los únicos argentinos que continúan en competencia son Walter "Alfa"Santiago y Milky Dolly.

La influencer compartió una serie de videos en sus redes sociales en los que les dejó un mensaje a sus seguidores tras abandonar el reality. "Volviendo para Argentina. Gracias por todo y por estar viéndome. Pero extraño a mis gatos y me cansé de la falta de respeto en esa casa", comenzó diciendo. Además, adelantó que una vez que regrese al país contará todo lo que vivió dentro del programa: "Llego a Argentina y prendo stream todo el día. Se viene MI programa", prometió.