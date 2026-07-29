Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Gimnasia LP por el Torneo Clausura

El Millonario cayó por 1 a 0 ante el Lobo, sufrió un nuevo traspié en el campeonato y ya pone la mira en su próximo compromiso, con el objetivo de recuperarse y volver a la victoria.

River perdió 1 a 0 ante Gimnasia en La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura y ahora intentará cambiar el chip y dejar atrás el mal momento en su próximo compromiso oficial. El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet volverá a los entrenamientos e irá por la recuperación tras sumar una nueva derrota en el certamen.

Sin rumbo: River estuvo muy lejos del arco y perdió 1 a 0 con Gimnasia en La Plata

El próximo compromiso de River será el domingo 2 de agosto a las 19:15 , cuando reciba a Rosario Central en el estadio Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.

Ambos equipos se enfrentaron hace apenas unos meses en las semifinales del Torneo Apertura 2026, cuando el conjunto dirigido por Coudet se impuso por 1 a 0 en el Monumental . El único gol del partido lo convirtió Facundo Colidio, de penal, para sellar la clasificación riverplatense a la final del certamen, duelo que perdió ante Belgrano por 3 a 2.

El Canalla tampoco tuvo el inicio esperado en el Torneo Clausura. El equipo conducido por Jorge Almirón apenas sumó un punt o en las dos primeras fechas, luego de perder 2 a 1 frente a Belgrano en Córdoba e igualar sin goles con Racing en el Gigante de Arroyito, resultados que lo obligan a recuperarse.

Horas después de la derrota por 1 a 0 frente a Barracas Central , un grupo de simpatizantes de River fue emboscado cuando regresaba en micro desde el estadio Monumental hacia Rafael Calzada. El ataque ocurrió en el barrio La Cañada, en Quilmes Oeste, y dejó tres personas con heridas de bala y otras dos con politraumatismos.

Según la reconstrucción de los hechos, el colectivo de la agrupación Pasco Monumental circulaba por la calle Zapiola, cerca del arroyo Las Piedras, cuando fue interceptado. El chofer redujo la velocidad y, en ese momento, el vehículo recibió una lluvia de piedras que impactó contra la carrocería.

Varios pasajeros se bajaron del micro para responder la agresión y se produjo un enfrentamiento. En medio de los incidentes, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta extrajeron armas de fuego, dispararon contra los hinchas de River y dejaron a varias personas heridas antes de darse a la fuga.

Los integrantes de la agrupación que fue atacada cuando regresaban del Monumental, tras la derrota ante Barracas. Redes sociales

Los investigadores apuntan a que los agresores serían integrantes de una facción de la barra brava de Quilmes, aunque hasta el momento permanecen prófugos. La Justicia busca determinar las circunstancias del ataque y avanzar con la identificación de los responsables.