Copa Sudamericana: Conmebol confirmó días y horarios para los octavos de final de River y Boca El Millonario y el Xeneize ya tienen hoja de ruta confirmada para buscar un lugar en los cuartos de final del certamen continental. También se definió el cronograma para Tigre. Por Agregar C5N en









River y Boca ya tienen rivales confirmados.

La Conmebol oficializó el fixture completo para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. River Plate, Boca Juniors y Tigre son los tres representantes argentinos que continúan en carrera con el objetivo de llegar a la gran final, programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Las series de ida se disputarán en la semana del 11 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar siete días después para definir a los ocho mejores equipos del torneo.

El Millonario del Chacho Coudet, iniciará su llave ante Independiente Santa Fe en territorio colombiano. El primer partido se jugará el miércoles 12 de agosto a las 21.30 en el estadio El Campín de Bogotá. La definición de la serie será en el Monumental el miércoles 19 de agosto, donde el equipo de Núñez buscará sellar su clasificación tras haber accedido directamente a esta instancia como líder del Grupo H.

¡Días y horarios para los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/8NrotFWsBW — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 31, 2026 Por su parte, el Xeneize de Rodolfo Arruabarrena recibirá a Deportivo Recoleta de Paraguay en el partido de ida. El encuentro en La Bombonera está programado para el martes 11 de agosto a las 19:00. La vuelta se disputará el martes 18 a la misma hora en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. El Xeneize llega a esta fase tras una ajustada clasificación por penales ante O'Higgins de Chile en los playoffs, luego de terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

Tigre también tiene su cronograma definido para enfrentar a Montevideo City Torque. El equipo dirigido por Diego Dabove abrirá su serie en el estadio José Dellagiovanna el miércoles 12 de agosto a las 19.00. El pasaje a la siguiente ronda se definirá en el estadio Centenario de Uruguay el miércoles 19 de agosto a las 21.30, luego de que el Matador lograra una clasificación agónica ante Nacional de Uruguay en la ronda previa.

El cuadro del torneo permite proyectar un posible Superclásico internacional, aunque para que esto ocurra ambos equipos deberían avanzar hasta las semifinales. En el camino hacia esa instancia, el ganador de la llave de River enfrentaría al vencedor del cruce entre Vasco da Gama y Olimpia, mientras que el que avance entre Boca y Recoleta se medirá con San Pablo o Bolívar.