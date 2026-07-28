Atacaron a tiros a un micro con hinchas de River en Quilmes: hay tres heridos de bala La emboscada se produjo el sábado por la noche, cuando los simpatizantes millonarios regresaban desde el Monumental hacia Rafael Calzada tras el partido ante Barracas Central. Los agresores, que serían integrantes de una facción de la barra brava de Quilmes, están prófugos. Por Agregar C5N en









El micro traladaba a hinchas de la agrupación Pasco Monumental.

Un grupo de hinchas de River sufrió una emboscada a tiros este sábado por la noche en el barrio La Cañada, en Quilmes Oeste, cuando regresaba en micro desde el Monumental hacia Rafael Calzada tras el partido ante Barracas Central, en el que el equipo de Núñez cayó 1-0.

El ataque contra el micro de la agrupación Pasco Monumental dejó tres personas con heridas de bala y otras dos con politraumatismos. Los agresores, que serían integrantes de una facción de la barra brava de Quilmes, están prófugos.

El ataque comenzó sobre la calle Zapiola, cerca del arroyo Las Piedras. El chofer del colectivo redujo la velocidad y, en ese momento, una lluvia de piedras impactó contra la carrocería del vehículo.

Los pasajeros intentaron responder la agresión con más piedras y varios de ellos bajaron del colectivo para pelear. En medio del cruce, dos hombres que iban en moto sacaron armas de fuego y tiraron a matar contra los hinchas del club de Núñez.

La Policía busca a los agresores en la zona del ataque Los disparos hirieron a Daniel Herrera en la pierna derecha, a Jonatan Reparte en la pierna izquierda y a Darío Fernández en el tobillo. Por su parte, Gonzalo Insaurralde y Walter Cejas terminaron con golpes por los piedrazos.

Todas las víctimas recibieron la primera atención médica en la Unidad Primaria de Atención N°17. Ninguno corre riesgo de vida, pero los tres hombres baleados deberán ser sometidos a diferentes operaciones. La causa judicial quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 de Quilmes bajo la carátula de "lesiones y abuso de armas". Los investigadores de la Comisaría Quinta buscan a los culpables, pero la falta de cámaras de seguridad en la calle dificulta el trabajo policial.