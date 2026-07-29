29 de julio de 2026 Inicio
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A qué hora juega Gimnasia y Esgrima La Plata vs. River, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

El Millonario, que viene de ser eliminado en la Copa Argentina y caer en el Monumental en el debut del torneo, visita a Gimnasia, que perdió con Racing en Avellaneda.

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Gimnasia LP y River jugarán en el Bosque desde las 19.15.

Gimnasia LP y River jugarán en el Bosque desde las 19.15.

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River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 del torneo Clausura, con el objetivo de lograr su primer triunfo en el semestre, tras haber quedado eliminado ante Aldosivi por Copa Argentina y haber caído por 1 a 0 en el debut del campeonato local ante Barracas Central. Por su parte, el Lobo quiere recuperase de su derrota ante Racing en la primera fecha.

Nicolás Otamendi volvió a River. 
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El equipo de Eduardo Coudet no puede levantar cabeza desde el regreso del receso por el Mundial 2026 y, no solo no consigue los resultados, sino que tampoco logra un juego asociado. Sin embargo, sumó refuerzos de renombre como Ángel Correa y Nicolás Otamendi, ambos campeones del mundo y el regreso de Rafael Santos Borré.

Por el lado del local, Gimnasia debutó en el Cilindro de Avellaneda con una dura derrota. Fue difícil porque, si bien no dejó una mala impresión, había logrado el empate parcial frente a la Academia y tuvo un penal para poder ponerse arriba, pero no pudo cambiarlo por gol. Marcelo "Chelo" Torres salió lesionado tras fallar el remate y el Lobo perdió por 2 a 1.

El encuentro se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. La última vez que se enfrentaron River y Gimnasia fue por los cuartos de final del torneo Apertura y el Millonario ganó por 2 a 0 con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Horario y dónde ver a Gimnasia LP vs. River, por el torneo Clausura

  • Hora: 19.15
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Germán Delfino
  • Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Gimnasia LP vs. River: posibles formaciones

  • Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Gabriel Silva; Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

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