A qué hora juega Gimnasia y Esgrima La Plata vs. River, por el Torneo Clausura 2026: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario, que viene de ser eliminado en la Copa Argentina y caer en el Monumental en el debut del torneo, visita a Gimnasia, que perdió con Racing en Avellaneda. Por Agregar C5N en









Gimnasia LP y River jugarán en el Bosque desde las 19.15. Redes sociales

River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 del torneo Clausura, con el objetivo de lograr su primer triunfo en el semestre, tras haber quedado eliminado ante Aldosivi por Copa Argentina y haber caído por 1 a 0 en el debut del campeonato local ante Barracas Central. Por su parte, el Lobo quiere recuperase de su derrota ante Racing en la primera fecha.

El equipo de Eduardo Coudet no puede levantar cabeza desde el regreso del receso por el Mundial 2026 y, no solo no consigue los resultados, sino que tampoco logra un juego asociado. Sin embargo, sumó refuerzos de renombre como Ángel Correa y Nicolás Otamendi, ambos campeones del mundo y el regreso de Rafael Santos Borré.

Por el lado del local, Gimnasia debutó en el Cilindro de Avellaneda con una dura derrota. Fue difícil porque, si bien no dejó una mala impresión, había logrado el empate parcial frente a la Academia y tuvo un penal para poder ponerse arriba, pero no pudo cambiarlo por gol. Marcelo "Chelo" Torres salió lesionado tras fallar el remate y el Lobo perdió por 2 a 1.

El encuentro se disputará en el estadio Juan Carmelo Zerillo con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. La última vez que se enfrentaron River y Gimnasia fue por los cuartos de final del torneo Apertura y el Millonario ganó por 2 a 0 con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.