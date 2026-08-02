De figura en los 90 a perfil bajo: qué fue de la vida de la actriz Diana Lamas Brilló en algunas de las ficciones más recordadas de la televisión argentina y, con el paso de los años, decidió tomar un rumbo muy diferente tanto en su carrera como en su vida personal. Agregar C5N en









Diana Lamas Hoy disfruta de una vida tranquila, enfocada en el cine, la naturaleza y una rutina lejos del ritmo de la televisión.

Diana Lamas fue una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina durante los años 90 y principios de los 2000.

Participó en exitosas ficciones y compartió elenco con figuras como Guillermo Francella, Andrea del Boca y Juan Leyrado.

Con el paso del tiempo decidió alejarse de la exposición mediática y priorizar proyectos que realmente la apasionan.

Tras el reestreno de una película que no pudo verse por la pandemia, volvió a reencontrarse con el público en la pantalla grande. De figura en los 90 a perfil bajo: fue una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina durante la década de los 90 y principios de los 2000. Con participaciones en exitosas ficciones como Amigovios, Como pan caliente* Gasoleros, Vulnerables, Socias y El sodero de mi vida, construyó una sólida trayectoria artística y compartió pantalla con figuras como Guillermo Francella, Andrea del Boca, Juan Leyrado e Hilda Bernard. ¿Qué fue de la vida de la actriz Diana Lamas?.

Su historia personal estuvo atravesada por una pérdida muy temprana. Cuando tenía apenas cinco años falleció su padre, quien había viajado a Boston junto a su familia en busca de un tratamiento médico. Tras ese momento, su madre quedó a cargo de ella y de su hermano, y la familia decidió mudarse de Rosario a Buenos Aires para comenzar una nueva etapa.

Aquella experiencia dejó una profunda huella en la figura argentina. En distintas entrevistas contó que creció en un hogar donde la austeridad era una prioridad y que aprendió desde chica el valor del esfuerzo, el ahorro y la importancia de administrar los recursos con responsabilidad. Antes de alcanzar la popularidad, Lamas trabajó cuidando niños y dando clases particulares mientras terminaba sus estudios. También cursó en el Conservatorio de Música Pedro Esnaola, donde fortaleció otra de sus grandes pasiones: la música. ¿Cómo es su vida actual?.

Qué fue de la vida de Diana Lamas Después de varios años con escasas apariciones públicas, Diana Lamas volvió a la pantalla grande con Lo habrás imaginado, dirigida por Victoria Chaya Miranda. La película fue filmada en 2018 y llegó a estrenarse poco antes de la pandemia de coronavirus, pero apenas pudo realizar una función antes del cierre de las salas de cine. Ahora, el film tendrá una nueva oportunidad con su reestreno en el Cine Gaumont y en los Espacios INCAA. La historia aborda la trata de personas desde una perspectiva diferente y cuenta con un elenco integrado por Carlos Portaluppi, Mario Pasik, Gustavo Pardi, Osmar Núñez y María Ibarreta. Para la artista, esta nueva exhibición representa una alegría inesperada después de varios años en los que la película permaneció prácticamente inédita.

Su ingreso al mundo del espectáculo llegó con pequeños trabajos televisivos y más tarde se incorporó a La banda de la risa, experiencia que le permitió recorrer distintos escenarios y combinar la actuación con el canto. Paralelamente continuó su formación con maestros como Agustín Alezzo, Cristina Moreira y Augusto Fernandes. Con el tiempo llegaron las oportunidades en televisión, teatro y cine, convirtiéndose en una de las caras habituales de las ficciones argentinas durante los años 90. Lejos de la exposición constante, la actriz disfruta de una rutina tranquila junto a su pareja, Rodrigo Figueira, con quien comparte su vida desde hace tres décadas. En su tiempo libre suele leer, hacer ejercicio, caminar, remar en el Tigre y dedicar tiempo a la naturaleza, una actividad que considera fundamental para encontrar equilibrio.