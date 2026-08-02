2 de agosto de 2026 Inicio
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El tío Mailén Antonich dio detalles sobre cómo hallaron el cuerpo de la chica y a los presuntos asesinos

Luis empezó a buscar a su sobrina dos horas después de que la joven enviara una foto desde el balneario en el que iba a tener la supuesta entrevista laboral. El hermano de Mailén fue el que encontró su cuerpo junto a una policía.

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La familia de Mailén Antonich apuntó que la Policía demoró en tomarles la denuncia. Foto de archivo.

El tío de Mailén Antonich, la joven asesinada en Mar del Plata, precisó que la familia comenzó a buscar a su sobrina por sus propios medios a las 19, dos horas después de que la mujer de 25 años enviara una foto desde el balneario donde iba a tener una supuesta entrevista laboral. "La Policía en un principio no nos dieron bola, tenía prioridad otro delito", apuntó Luis a C5N.

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El hombre confirmó que la Policía llegó después de que los familiares de la joven insistieran porque no los efectivos no le dieron prioridad a buscar a Mailén. Su tío precisó que una mujer policía y su sobrino encontraron el cuerpo de la joven luego de que él mismo enfrentara a los hombres que se encontraban en el balneario, incluido el sereno.

El cuerpo estaba oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana, con sus pertenencias quemadas al rededor del lugar. El tío aseguró haber visto a los hombres cómo prendían fuego en el balneario donde estuvo su sobrina.

"Golpeamos acá que veíamos luz, salió un chico, le preguntamos y tartamudeaba mucho", detalló Luis este domingo y agregó: "Nos fuimos y cuando nos volvimos ya estaban prendiendo fuego ahí". "Le hice sacar la capucha al que estaba acá y estaba todo rasguñado", advirtió el hombre.

Qué dijo el tío de Mailén Antonich sobre el remisero

El tío de Mailén sostuvo que averiguaron a dónde había ido la joven charlando con el remisero que la había llevado, pero aclaró: "No conozco al remisero, me dijo él que la había traído de onda". Luis afirmó que fue "el primero" en ir a buscar a su sobrina a esa zona.

El testigo se encontraba en la escena del crimen acompañado de un agente de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). Al ser consultado sobre si pensaba que le podrían haber salvado la vida de haber llegado antes, el hombre respondió: "No

Hay dos detenidos por el femicidio de Mailén Antonich

Luego que la familia de Juana Mailén Antonich hiciera la denuncia, pero no fuera tomada por la Policía ellos comenzaron la búsqueda. Tras la aparición del cuerpo sin vida, se inició una investigación judicial para esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades, la familia reclama que el caso no quede impune.

A raíz de ello, la Justicia comenzó con la revisión de cámaras de vigilancia de la zona, señales de los celulares y buscando la declaración testimonial de testigos. En las últimas horas, la Justicia logró la detención de dos sospechosos.

María, la madre de Mailén, le indicó al medio local 0223 que una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook de su hija y encontraron la conversación que mantuvo con la persona que la había citado para la entrevista laboral. “A partir de ahí investigamos nosotros: la familia, los hermanos, la mamá y una amiga. Sin ayuda de la Policía”, sostuvo.

"Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira”, advirtió.

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