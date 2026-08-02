Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate con Newell's por el Torneo Clausura 2026

Boca empató 2-2 con Newell's en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que no pudo conseguir su primer triunfo en el campeonato luego de la derrota 3-0 con Deportivo Riestra. Ahora, se preparará para su siguiente partido.
El próximo encuentro de Boca será contra Estudiantes de La Plata, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura. El cruce, que se jugará el miércoles desde las 19, se llevará a cabo en el estadio de Huracán debido a una serie de obras en la Bombonera después de que el campo de juego evidenciara un marcado deterioro durante el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana contra O'Higgins.
El partido se disputará el miércoles pese a que la segunda jornada se llevó adelante en la última entresemana, pero el Xeneize jugó el jueves con el conjunto chileno por el torneo continental. Por lo pronto, Estudiantes viene de perder 2-0 con Independiente en Avellaneda y de golear 3-0 a Defensa y Justicia en La Plata.
Leandro Paredes, el capitán de Boca.
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En tanto, el último enfrentamiento entre el Xeneize y el Pincha se produjo el 28 de enero, cuando el equipo todavía dirigido por Claudio Úbeda cayó 2-1 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. En aquel partido, Santiago Núñez y Leandro González Pírez convirtieron para el Pincha, mientras que Exequiel Zeballos descontó para el equipo de La Boca.
El campeonato local es clave para Boca debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se sitúa sexto.
Una exfigura de Boca fue presentada en un club de Inglaterra
El exdelantero de Boca Luis Vázquez fue presentado en Birmingham City, club que se desempeña en la segunda división de Inglaterra, por lo que el Xeneize recibirá cerca de €52.000 por el mecanismo de solidaridad ya que jugó durante tres temporadas en el equipo.
Según consignó el medio Sky Sports, Anderlecht de Bélgica vendió el 100% del pase de Vázquez a cambio de €3.500.000 y el futbolista firmó su contrato hasta junio de 2029. En este marco, Birmingham City elogió al jugador de 25 años en distintos posteos ya que lo describió como un "atacante destacado por su potencia física, movilidad y calidad técnica" y remarcó: "Nuestro nuevo hombre ha tenido una carrera bastante notable".