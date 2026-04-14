14 de abril de 2026 Inicio
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River renovó el contrato de una de sus figuras: su cláusula de rescisión es de u$s100 millones

El Millonario anunció que un futbolista clave extendió su vínculo con la institución, en la previa del partido con Carabobo por la Copa Sudamericana y del Superclásico contra Boca.

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Lautaro Rivero es una pieza clave de River.

Lautaro Rivero es una pieza clave de River.

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River anunció que el futbolista Lautaro Rivero renovó su contrato con el club hasta diciembre de 2029, en la previa del partido del Millonario contra Carabobo por la Copa Sudamericana, que se llevará adelante este miércoles desde las 21:30 en el Monumental.

River y Boca volverán a jugar en el Monumental.
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En la red social X, el club de Núñez confirmó la extensión del vínculo del defensor de 22 años, quien se asentó en el equipo de Eduardo Coudet. "Esta mañana en el Mâs Monumental, junto al presidente Stefano Di Carlo, Lautaro Rivero firmó la extensión de su contrato con River hasta diciembre de 2029", publicó la institución junto a una foto del jugador durante la rúbrica.

Lautaro Rivero renovación River
Lautaro Rivero junto a Stefano Di Carlo.

Lautaro Rivero junto a Stefano Di Carlo.

Según consignó TyC Sports, el Millonario sostuvo la cláusula de rescisión de u$s100 millones en el contrato del futbolista, por lo que los equipos que lo pretendan antes de la finalización del contrato deberán pagar ese dinero o negociar con el club por un monto menor. El defensor se afianzó como una pieza clave en el equipo durante la etapa como entrenador de Marcelo Gallardo y ahora con Coudet.

En tanto, se espera sea titular frente a Carabobo, por lo que volvería a jugar desde el inicio después de que no formara parte del triunfo 2-0 contra Racing por el torneo Apertura 2026, ya que se encontraba suspendido por alcanzar la quinta tarjeta amarilla en lo que va del campeonato. En total, acumula 28 partidos en el Millonario y un gol convertido, mientras que fue amonestado en 11 oportunidades y no recibió tarjetas rojas.

El fixture de River en la Copa Sudamericana 2026

Luego del compromiso en casa ante el conjunto venezolano, el equipo del "Chacho" deberá afrontar una agenda cargada que incluye viajes clave y duelos decisivos para asegurar la clasificación a la siguiente fase antes del inicio de la Copa del Mundo. A continuación, el detalle de los partidos restantes de la fase de grupos:

  • 15/04: River vs. Carabobo FC (Local)
  • 30/04: RB Bragantino vs. River (Visitante)
  • 07/05: Carabobo FC vs. River (Visitante)
  • 20/05: River vs. RB Bragantino (Local)
  • 27/05: River vs. Blooming (Local)

Con el objetivo de cerrar la primera etapa del torneo internacional en lo más alto, el cuerpo técnico deberá rotar nombres. El cierre de la fase de grupos será fundamental, ya que River finalizará su participación con dos encuentros consecutivos como local en mayo (ante Bragantino y Blooming).

Obtener la mayor cantidad de puntos en el Monumental no solo garantizaría el pase a octavos de final, sino que permitiría al equipo llegar con ritmo y confianza antes de que la actividad oficial se detenga por la cita mundialista de junio.

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