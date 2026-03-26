De a poco se hace realizad la ilusión de los hinchas de River de concretar la ampliación de espectadores y el techado del Monumental . Es que el conjunto millonario presentó detalladamente cómo será la obra .

Según se informó, el proyecto alcanzará un aforo total de 101.000 espectadores, compuesto por 77.000 plateas y 24.000 ubicaciones populares. Para ello se construirán 16.000 nuevos lugares, que lo convertiría en el recinto con mayor capacidad de Sudamérica.

Entre los trabajos, se explicó la construcción de una quinta bandeja que contará con 13 filas de butacas, que serán plateas, y que permitirá la colocación del techo que cubrirá el estadio, y que mantendrá los colores rojos y blanco, manteniendo la identidad del club, ya que en el último tiempo se perdió ya que está pintado de color gris.

Por otra parte, respecto a los accesos, se esperan realizar instalación de nuevas torres de escaleras con ascensores, además de la colocación de 100 columnas metálicas con forma de “V”, que formarán parte del soporte de la estructura superior.

También se colocarán nuevos palcos sobre estructura de techo y pantalla wide en cabeceras . En cuanto a los núcleos de servicios habrá baños, bares de tribunas y postas médicas.

Por su parte, en el campo de juego, se instalará un césped híbrido con un sistema automático de drenaje de napa que permitirá optimizar el estado del terreno durante todo el año. Por último, se indicó que llevará a cabo la construcción de un túnel único para la salida de los futbolistas, lo que modificará la dinámica de ingreso al campo y la experiencia en los partidos disputados en el estadio.

Cuándo vuelve a jugar River por el torneo Apertura

River derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini en el marco de un partido por la fecha 12 de la zona B del torneo Apertura 2026, por lo que extendió su racha positiva con la dirección técnica de Eduardo Coudet. Ahora, se preparará para su siguiente cruce.

El próximo partido de River será contra Belgrano, que el sábado perdió 2-1 con Racing en el estadio Julio César Villagra. El encuentro se llevará en el Monumental por la jornada 13 del campeonato durante el fin de semana del 5 de abril, aunque todavía la Liga Profesional no confirmó el día ya que previamente se disputará la fecha FIFA, de cara al Mundial 2026.