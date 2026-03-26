26 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

River presentó la obra del techado y ampliación del Monumental: todos los detalles

El Millonario difundió las imágenes y especificó que el estadio podría alcanzar hasta los 101.000 espectadores, compuesto por 77.000 plateas y 24.000 ubicaciones populares.

Por
Actualmente

Actualmente, el estadio Monumental tiene una capacidad de 85 mil espectadores

River Plate (redes oficiales)

De a poco se hace realizad la ilusión de los hinchas de River de concretar la ampliación de espectadores y el techado del Monumental. Es que el conjunto millonario presentó detalladamente cómo será la obra.

Leandro Paredes y Giuliano Galoppo en el último Superclásico.
Te puede interesar:

River vs. Boca ya tiene fecha y horario confirmados: cuándo se juega el Superclásico

Según se informó, el proyecto alcanzará un aforo total de 101.000 espectadores, compuesto por 77.000 plateas y 24.000 ubicaciones populares. Para ello se construirán 16.000 nuevos lugares, que lo convertiría en el recinto con mayor capacidad de Sudamérica.

Entre los trabajos, se explicó la construcción de una quinta bandeja que contará con 13 filas de butacas, que serán plateas, y que permitirá la colocación del techo que cubrirá el estadio, y que mantendrá los colores rojos y blanco, manteniendo la identidad del club, ya que en el último tiempo se perdió ya que está pintado de color gris.

Por otra parte, respecto a los accesos, se esperan realizar instalación de nuevas torres de escaleras con ascensores, además de la colocación de 100 columnas metálicas con forma de “V”, que formarán parte del soporte de la estructura superior.

Monumental techado

También se colocarán nuevos palcos sobre estructura de techo y pantalla wide en cabeceras. En cuanto a los núcleos de servicios habrá baños, bares de tribunas y postas médicas.

Por su parte, en el campo de juego, se instalará un césped híbrido con un sistema automático de drenaje de napa que permitirá optimizar el estado del terreno durante todo el año. Por último, se indicó que llevará a cabo la construcción de un túnel único para la salida de los futbolistas, lo que modificará la dinámica de ingreso al campo y la experiencia en los partidos disputados en el estadio.

Cuándo vuelve a jugar River por el torneo Apertura

River derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini en el marco de un partido por la fecha 12 de la zona B del torneo Apertura 2026, por lo que extendió su racha positiva con la dirección técnica de Eduardo Coudet. Ahora, se preparará para su siguiente cruce.

El próximo partido de River será contra Belgrano, que el sábado perdió 2-1 con Racing en el estadio Julio César Villagra. El encuentro se llevará en el Monumental por la jornada 13 del campeonato durante el fin de semana del 5 de abril, aunque todavía la Liga Profesional no confirmó el día ya que previamente se disputará la fecha FIFA, de cara al Mundial 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Otamendi con la Selección argentina.

River elogió a un campeón del mundo y generó furor en los hinchas: "Las puertas están abiertas"

Salas recibió dos fechas de suspensión y se suma a Acuña.

Las bajas sensibles que tendrá Coudet en el debut de River por la Copa Sudamericana

Barbano, de 51 años, no la pasó nada bien en el recital de AC/DC.

El mal momento que pasó Rolando Barbano en el recital de AC/DC: "Sentí el tirón y..."

El equipo del Chacho Coudet viene de tres victorias al hilo.

Cambio de último momento: cuándo será el debut de River en la Copa Sudamericana

La mayoría de los clubes de fútbol dijeron presente en sus redes a 50 años del golpe.

El fútbol argentino recordó el golpe con un contundente "Nunca Más": los mensajes y videos más conmovedores

Nicolás Otamendi tiene contrato con Benfica hasta junio.

Nicolás Otamendi habló del Chacho Coudet y respondió si puede llegar a River

Rating Cero

Tini Stoessel y María Becerra.
play

Qué publicó María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y cómo reaccionó Tini Stoessel

Los jugadores analizaron cómo quedó la casa tras la salida de Mavinga.
play

Brian Sarmiento, sobre el reemplazo de Mavinga, en Gran Hermano: "Que entre una chica para..."

Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón.

Franco Colapinto habló por primera vez de los rumores sobre su noviazgo: "Estoy..."

Llegaron a Netflix nuevas Series sobre crímenes y misterios no resueltos
play

Esta serie policial llega desde Noruega a Netflix y ya está dando que hablar: cómo se llama y qué particularidad tiene

El proyecto tiene un peso especial detrás: está producido por los creadores de Stranger Things, los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer. 
play

De qué se trata Algo terrible está a punto de suceder, la serie con toque argentino que estrena Netflix y ya causa expectativa

Su formación en el ámbito artístico y su paso por distintos formatos le permitieron construir un perfil versátil dentro del medio.

Qué fue de la vida de Marcelo de Bellis, tras el éxito de Casados con Hijos

últimas noticias

El presidente Donald Trump pospuso el bombardeo a las centrales energéticas de Irán. 

Donald Trump aseguró que pospondrá el ataque a las centrales energéticas de Irán por 10 días

Hace 8 minutos
Rivas padece Alzheimer y está perdido hace más de 24 horas.

Floresta: buscan a un hombre de 85 años con Alzheimer que salió de su casa y no volvió

Hace 9 minutos
Sectores primarios marcan el rumbo del crecimiento económico. 

La actividad económica creció 1,9% interanual en enero, pero varios sectores siguen en baja

Hace 36 minutos
Nahir Galarza está condenada a cadena perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo. 

Permiso especial: Nahir Galarza salió de la cárcel en medio de un operativo de máxima seguridad

Hace 45 minutos
play
Tini Stoessel y María Becerra.

Qué publicó María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y cómo reaccionó Tini Stoessel

Hace 52 minutos