22 de marzo de 2026 Inicio
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Se conocieron los precios de las entradas para Argentina - Mauritania: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

La AFA oficializó los valores y el sistema de venta para el próximo partido de la Albiceleste, en una de las últimas funciones en el país antes del Mundial 2026.

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Entradas para Argentina - Mauritania: cuánto cuestan y cómo comprarlas

Entradas para Argentina - Mauritania: cuánto cuestan y cómo comprarlas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la comercialización de entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania, un encuentro que se disputará el viernes 27 de marzo a las 20:15 horas en el estadio La Bombonera y será uno de los últimos partidos de la Scaloneta antes de la Copa del Mundo 2026.

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Con una lógica que replica lo ocurrido en presentaciones recientes, los precios se organizan según ubicación y nivel de acceso, en un esquema que combina alta demanda con el atractivo de ver a la selección campeona del mundo en vivo.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs. Mauritania

Los valores definidos son los siguientes:

  • Popular: $90.000
  • Popular menores: $25.000
  • Platea alta K: $150.000
  • Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000
  • Platea baja L: $350.000
  • Platea media C-D-M: $330.000
  • Platea media A-B: $350.000
  • Preferencial: $490.000

Cómo comprar las entradas para Argentina vs. Mauritania

La venta será exclusivamente online a partir del próximo lunes 23 de marzo desde las 10 a través de la plataforma oficial habilitada por la AFA (AFA Tickets/Deportick). Como es habitual, los interesados deberán contar con un registro previo para poder acceder al sistema y concretar la compra.

El antecedente inmediato marca el pulso: cada aparición del seleccionado en el país se traduce en colas virtuales interminables y tickets que vuelan en pocas horas.

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