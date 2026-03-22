Se conocieron los precios de las entradas para Argentina - Mauritania: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la comercialización de entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania, un encuentro que se disputará el viernes 27 de marzo a las 20:15 horas en el estadio La Bombonera y será uno de los últimos partidos de la Scaloneta antes de la Copa del Mundo 2026.
Con una lógica que replica lo ocurrido en presentaciones recientes, los precios se organizan según ubicación y nivel de acceso, en un esquema que combina alta demanda con el atractivo de ver a la selección campeona del mundo en vivo.
Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs. Mauritania
Los valores definidos son los siguientes:
- Popular: $90.000
- Popular menores: $25.000
- Platea alta K: $150.000
- Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000
- Platea baja L: $350.000
- Platea media C-D-M: $330.000
- Platea media A-B: $350.000
- Preferencial: $490.000
Cómo comprar las entradas para Argentina vs. Mauritania
La venta será exclusivamente online a partir del próximo lunes 23 de marzo desde las 10 a través de la plataforma oficial habilitada por la AFA (AFA Tickets/Deportick). Como es habitual, los interesados deberán contar con un registro previo para poder acceder al sistema y concretar la compra.
El antecedente inmediato marca el pulso: cada aparición del seleccionado en el país se traduce en colas virtuales interminables y tickets que vuelan en pocas horas.