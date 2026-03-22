Se conocieron los precios de las entradas para Argentina - Mauritania: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta La AFA oficializó los valores y el sistema de venta para el próximo partido de la Albiceleste, en una de las últimas funciones en el país antes del Mundial 2026. Por + Seguir en







Entradas para Argentina - Mauritania: cuánto cuestan y cómo comprarlas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la comercialización de entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania, un encuentro que se disputará el viernes 27 de marzo a las 20:15 horas en el estadio La Bombonera y será uno de los últimos partidos de la Scaloneta antes de la Copa del Mundo 2026.

Con una lógica que replica lo ocurrido en presentaciones recientes, los precios se organizan según ubicación y nivel de acceso, en un esquema que combina alta demanda con el atractivo de ver a la selección campeona del mundo en vivo.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs. Mauritania Los valores definidos son los siguientes:

Popular: $90.000

Popular menores: $25.000

Platea alta K: $150.000

Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000

Platea baja L: $350.000

Platea media C-D-M: $330.000

Platea media A-B: $350.000

Preferencial: $490.000 Cómo comprar las entradas para Argentina vs. Mauritania La venta será exclusivamente online a partir del próximo lunes 23 de marzo desde las 10 a través de la plataforma oficial habilitada por la AFA (AFA Tickets/Deportick). Como es habitual, los interesados deberán contar con un registro previo para poder acceder al sistema y concretar la compra.

El antecedente inmediato marca el pulso: cada aparición del seleccionado en el país se traduce en colas virtuales interminables y tickets que vuelan en pocas horas.