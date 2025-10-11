River no le dio lugar, costó millones y ahora es un goleador que brilla en Europa: ¿llegará a la Selección?

De Núñez se mudó a España y luego a Francia para brillar en el Estrasburgo. Su presente goleador lo acerca a una posible convocatoria a la Selección.

El Racing de Estrasburgo pagó 20 millones de dólares por su ficha y le firmó contrato hasta 2030.

Joaquín Panichelli vive uno de los momentos más destacados de su carrera profesional . El delantero cordobés, surgido de las inferiores de River, se convirtió en el máximo artillero de la Ligue 1 de Francia luego de anotar un doblete con el Racing de Estrasburgo frente al Angers. Con apenas 22 años, su presente lo coloca entre los futbolistas argentinos con mayor proyección del continente europeo, despertando incluso el interés de quienes imaginan una futura convocatoria a la Selección.

La historia de Panichelli tiene un componente de revancha. Después de no encontrar espacio en el plantel de River, el atacante decidió emigrar a Europa para ganar minutos y demostrar su potencial. Su crecimiento fue constante: del fútbol español al francés, su rendimiento no dejó de mejorar hasta consolidarse como una de las revelaciones de la temporada. Hoy, con cinco goles en nueve partidos, comparte la cima de la tabla de goleadores junto a Ansu Fati y se transformó en la figura indiscutida de un equipo joven que sorprende a toda Francia.

El Racing de Estrasburgo se mantiene entre los primeros puestos de la Ligue 1 y compite además en la Conference League. Panichelli es la referencia ofensiva del conjunto dirigido por Liam Rosenior, donde forma una sociedad clave con Valentín Barco, ex Boca , quien fue elegido el mejor jugador del mes de septiembre por sus asistencias y versatilidad. Ambos argentinos se convirtieron en pilares del nuevo proyecto deportivo del club alsaciano.

Hace poco tiempo, el Estrasburgo pagó 20 millones de dólares por su ficha y le firmó contrato hasta 2030 . La inversión ya empieza a rendir frutos, y su rendimiento despierta elogios en Francia y Argentina. Si mantiene su nivel, no sería extraño que en el futuro Panichelli integre una convocatoria de la Selección nacional, especialmente en un contexto en el que Lionel Scaloni continúa incorporando jóvenes talentos al proceso.

El paso de Joaquín Panichelli en River

Panichelli nació en Córdoba y dio sus primeros pasos en Racing de Córdoba antes de llegar a River a los 19 años. En la Reserva se destacó como goleador y fue considerado una de las promesas del club. Sin embargo, con la llegada de Martín Demichelis al banco de suplentes, su panorama cambió. El cuerpo técnico priorizó a otros atacantes y, tras mantener una charla con el entrenador, el joven delantero decidió buscar nuevos horizontes donde pudiera tener continuidad.

Su primera experiencia en Europa fue con el Deportivo Alavés, donde disputó 12 encuentros en la Primera División española sin poder marcar. En ese período sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que lo obligó a pasar varios meses fuera de las canchas. Una vez recuperado, fue cedido al Mirandés de la Segunda División, donde finalmente explotó su potencial.

panichelli Redes sociales

Durante la temporada 2023-2024, Panichelli jugó 44 partidos, anotó 21 goles y brindó 8 asistencias, convirtiéndose en el máximo anotador del equipo. Esas cifras despertaron el interés del Estrasburgo, que decidió apostar fuerte por su fichaje. River, que conservaba el 20% de sus derechos económicos, recibió 3,2 millones de euros por la operación.

Hoy, Panichelli disfruta de su mejor versión en Francia y sueña con seguir creciendo. Su madurez futbolística, su capacidad goleadora y su adaptación al ritmo europeo lo posicionan como una de las apariciones más prometedoras del fútbol argentino en el exterior.