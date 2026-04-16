16 de abril de 2026 Inicio
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Preocupación en River por la lesión de Juanfer Quintero: ¿llega al Superclásico?

El colombiano pidió el cambio en la segunda etapa por una “molestia” en el choque frente a Carabobo. También hay una alarma por la salida de Fausto Vera.

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Coudet advirtió que Juanfer Quintero salió por un dolor y Vera con una pequeña molestia

Coudet advirtió que Juanfer Quintero salió "por un dolor" y Vera con "una pequeña molestia"

River logró su primera victoria en Copa Libertadores, pero la mayor preocupación para Eduardo “Chacho” Coudet se dio por las salidas de Juan Fernando Quintero y Fausto Vera por lesión, lo que pone en duda si llegan para el Superclásico frente a Boca a disputarse el domingo 19 de abril.

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán por primera vez en el año.
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El colombiano pidió el cambio en los primeros minutos del segundo tiempo por un dolor muscular y terminó siendo reemplazado por el ecuatoriano Kendry Paéz. El ex-Racing se fue directo al vestuario, pero en conferencia el Chacho intentó llevar tranquilidad y señaló que el futbolista le había avisado sobre la situación.

“Juan había avisado que tenía una molestia en el entretiempo y que podía seguir, pero cuando probó después en el partido, a los 3 o 4 minutos ya pidió el cambio”, indicó. Por su parte, respecto a la lesión de Vera, quien dejó el terreno de juego a los 18 minutos del primer tiempo, el técnico aseguró que “tuvo una pequeña molestia, pero el doctor me dijo que no era nada grave”.

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De igual modo, postpartido, el periodista Maximiliano Grillo señaló que el capitán tuvo una “molestia muscular en el recto anterior izquierdo” y el ex-Argentinos Juniors tiene en principio un esguince leve en la rodilla derecha.

En las próximas horas, ambos se someterán a los estudios correspondientes para saber si fue solo un dolor momentáneo o si la lesión es más que una molestia y determinar si llegarán en óptimas condiciones para el choque ante Boca.

Cuándo juegan River y Boca por el Torneo Apertura 2026

Tras sortear sus respectivos compromisos internacionales en la Copa Libertadores y la Sudamericana, River Plate y Boca Juniors paralizarán el país en una nueva edición del Superclásico. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, asoma como el evento deportivo más importante del semestre.

El Superclásico se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 17. Los hinchas del Millonario podrán disfrutar en persona el encuentro que tendrá lugar en el Estadio Mâs Monumental de Núñez.

El partido, que contará únicamente con la presencia de público del equipo local, contará con la presencia de 86 mil personas en las tribunas, que agotaron las entradas de la venta oficial en minutos. Este enfrentamiento tendrá un condimento especial en los bancos de suplentes, ya que marcará el primer Superclásico para Eduardo "Chacho" Coudet como director técnico de River.

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