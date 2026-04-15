Con gol de Driussi, River le gana con lo justo a Carabobo en el Monumental

River supera a Carabobo de Venezuela, en el Monumental, por la 2ª fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Millonario, con la mente puesta en el Superclásico contra Boca del próximo domingo, pone un mix de titulares y suplentes con la idea de sumar tres puntos y treparse a la punta. Dirige el árbitro peruano Kevin Ortega Pimentel.
No fue el mejor arranque del Millonario, en este duelo ante el equipo venezolano. Con muchos jugadores que no son habituales titulares, el conjunto del Chacho Coudet no hizo pie en el primer tiempo y hasta sorprendió con el tibio juego desde el inicio. Es más, Carabobo manejó el balón como si fuera el local y, aunque no generó demasiado peligro en el área de Santiago Beltrán, era dueño del partido.
En un campo de juego en mal estado, River comenzó a crecer con el correr de los minutos más por jerarquía que por idea de juego. Así llegó la más clara para los de Núñez: Juanfer Quintero remató y encontró bien parado al argentino Lucas Bruera (con gorra en plena noche porteña). La falta de profundidad en ataque y la desconexión en tres cuartos de cancha en adelante, provocó los silbidos del hincha de River tras el final de la primera etapa.
La mala noticia para el local fue la lesión de Fausto Vera. Uno de los habituales titulares sufrió un golpe en su rodilla derecha a los 12' y generó preocupación en el banco de River. El exjugador de Corinthians intentó seguir, pero el dolor lo sacó de la cancha: ingresó Aníbal Moreno por el mediocampista, que es duda para el Superclásico.
Mirá el gol del partido entre River y Carabobo de Venezuela
River vs. Carabobo de Venezuela en el Monumental: las formaciones
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña (Matías Viña); Kevin Castaño (Tomás Galván), Fausto Vera (Anibal Moreno), Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero (Kendry Páez); Ian Subiabre (Sebastián Driussi) y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova (Yohandry Orozco), Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos (Loureins Martínez), Eric Ramírez (Edson Tortolero). DT: Daniel Farías.