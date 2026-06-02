La Justicia frenó el cierre de una dependencia del INTA, suspendió los despidos y prohibió al Gobierno vender los inmuebles A través de una medida cautelar por seis meses, un juez federal ordenó el cese inmediato del desmantelamiento de la estructura del organismo tecnológico y de la supresión de puestos laborales. Por Agregar C5N en









La Justicia sigue poniéndo límites al plan de achique gubernamental.

La Justicia dictó este martes una medida cautelar por seis meses para paralizar los despidos y el cierre de dependencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La resolución judicial se originó a partir de una presentación interpuesta por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente al plan de achique gubernamental.

El fallo del juez federal de San Martín Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto decretó la inmediata suspensión de la normativa oficial motorizada por el titular del organismo, Nicolás Bronzovich. Dicha orden establecía la eliminación de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), la baja de nueve sucursales y la cesión de terrenos al Estado para su posterior venta.

El magistrado calificó la medida gubernamental como "manifiestamente arbitraria e ilegítima, por carecer de motivación suficiente, fundarse en normativa presuntamente carente de vigencia, contrariar el régimen de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y afectar derechos de raigambre constitucional y convencional vinculados con el acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo y la estabilidad del empleo público".

Con base en esos argumentos, la Justicia ordenó a la dirección del INTA "abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades".

El gremio ATE rechazó el ajuste oficial sobre las dependencias del Estado El titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, festejó la victoria judicial y reafirmó que "otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno". Tras acusar a la gestión de operar "al margen de la ley", prometió continuar la pelea "en todos los planos" y remató: "Se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada. La motosierra se debilita. Les queda poco".