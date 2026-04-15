Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo sobre Carabobo El Millonario venció al equipo venezolano en el Monumental por la Copa Sudamericana y ahora buscará otra victoria en su siguiente encuentro. Por + Seguir en







River buscará ganar en su próximo partido.

River venció 1-0 a Carabobo en el estadio Monumental por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, por lo que consiguió su primer triunfo en el torneo continental y acumula cuatro puntos en el Grupo H. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de River será el Superclásico contra Boca, que el martes goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador por la segunda jornada del grupo D de la Copa Libertadores. El cruce, que será especial ya que se trata del partido más importante del fútbol argentino, se jugará el domingo a las 17 en el Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura 2026.

Chacho Coudet Chacho Coudet, DT de River. El último encuentro entre el Millonario y el Xeneize se produjo el 8 de noviembre de 2025 en la Bombonera por la fecha 15 del torneo Clausura 2025, cuando el conjunto de La Boca se impuso 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Con aquel triunfo, el equipo de Claudio Úbeda también se había clasificado a la Copa Libertadores.

El conjunto de Núñez marcha en la segunda posición de la Zona B del Apertura con 26 puntos y podría alcanzar la punta en caso de derrotar a Boca. Para que eso ocurra, el líder, Independiente Rivadavia, también debe perder con Banfield.

Todo confirmado para el Superclásico: Darío Herrera será el árbitro El Superclásico entre River y Boca, que se jugará el próximo domingo a partir de las 17 en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, ya tiene confirmado el juez que impartirá justicia: se trata del árbitro Darío Herrera.