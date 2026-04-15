Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo sobre Carabobo

River venció 1-0 a Carabobo en el estadio Monumental por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, por lo que consiguió su primer triunfo en el torneo continental y acumula cuatro puntos en el Grupo H. Ahora, se preparará para su siguiente partido.
El último encuentro entre el Millonario y el Xeneize se produjo el 8 de noviembre de 2025 en la Bombonera por la fecha 15 del torneo Clausura 2025, cuando el conjunto de La Boca se impuso 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Con aquel triunfo, el equipo de Claudio Úbeda también se había clasificado a la Copa Libertadores.
El conjunto de Núñez marcha en la segunda posición de la Zona B del Apertura con 26 puntos y podría alcanzar la punta en caso de derrotar a Boca. Para que eso ocurra, el líder, Independiente Rivadavia, también debe perder con Banfield.
Todo confirmado para el Superclásico: Darío Herrera será el árbitro
El Superclásico entre River y Boca, que se jugará el próximo domingo a partir de las 17 en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, ya tiene confirmado el juez que impartirá justicia: se trata del árbitro Darío Herrera.
El neuquino de 41 años dirigirá por séptima oportunidad el clásico más importante del país, y estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. El cuarto árbitro será Juan Pafundi, mientras que en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.
En cuanto al historial del juez en los Superclásicos, Boca obtuvo tres victorias, River consiguió un triunfo y hubo dos empates. El último cruce que dirigió Herrera fue con polémica: cobró un penal de Agustín Sández sobre Pablo Solari a un minuto del final. Miguel Borja lo cambió por gol y el encuentro terminó en una batalla campal donde hubo tres expulsados por lado.