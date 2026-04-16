Cuándo juegan River y Boca por el Torneo Apertura 2026 La 15° fecha del Torneo tendrá como protagonista el partido más importante del fútbol argentino. Por + Seguir en







El superclásico 2026 tendrá lugar en abril.

River y Boca se enfrentarán este domingo 19 de abril a las 17:00 en el Estadio Monumental por la fecha 15 del torneo. Por seguridad, el encuentro, que ya tiene las entradas agotadas, contará únicamente con la presencia de la hinchada millonaria en las tribunas. El partido marcará el primer Superclásico de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador de River, quien llega con puntaje ideal. El local ya está clasificado a octavos, mientras que el Boca de Claudio Úbeda busca una victoria para asegurar su pase a los playoffs. Tras sortear sus respectivos compromisos internacionales en la Copa Libertadores y la Sudamericana, River Plate y Boca Juniors paralizarán el país en una nueva edición del Superclásico. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, asoma como el evento deportivo más importante del semestre.

El Superclásico se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 17 (hora de Argentina). Los hinchas del Millonario podrán disfrutar en persona el encuentro que tendrá lugar en el Estadio Mâs Monumental de Núñez.

El partido, que contará únicamente con la presencia de público del equipo local, contará con la presencia de 86 mil personas en las tribunas, que agotaron las entradas de la venta oficial en minutos. Este enfrentamiento tendrá un condimento especial en los bancos de suplentes, ya que marcará el primer Superclásico para Eduardo "Chacho" Coudet como director técnico de River Plate.

Estadio Monumental El Millonario atraviesa un gran momento: marcha segundo en la Zona B con 26 puntos y ya tiene asegurado su lugar en los octavos de final. Desde la llegada de Coudet para suceder a Marcelo Gallardo, el equipo mantiene una efectividad perfecta con cinco triunfos en igual cantidad de partidos.

Por su parte, el conjunto de Claudio Úbeda se ubica cuarto en el Grupo A con 21 unidades. Para el Xeneize, una victoria en Núñez podría sellar su clasificación a los playoffs, si otros resultados acompañan. El triunfo para el equipo de la Ribera también significaría estirar la ventaja que tiene en el historial de superclásico.