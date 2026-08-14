River lanzó su nueva camiseta alternativa: cuánto sale

River presentó de manera oficial su nueva camiseta alternativa para afrontar los próximos compromisos de la temporada. La indumentaria de la marca Adidas rinde homenaje a un modelo histórico muy recordado por los fanáticos del Millonario, realizando la famosa camiseta tricolor con detalles distintivos en los hombros y las tradicionales tres tiras.

La prenda cuenta con tecnología de última generación para la absorción del sudor y la comodidad de los futbolistas en el campo de juego, además de incorporar el escudo en versión estampada de alta definición. El lanzamiento generó una repercusión inmediata en las plataformas digitales, donde miles de hinchas celebraron el retorno de este concepto estético que rememora grandes vueltas olímpicas en la historia del conjunto de Núñez.

La indumentaria ya se encuentra disponible para la venta exclusiva a través de la tienda oficial del club y en los locales de Adidas. El expendio comenzó tanto de manera presencial como virtual, contando con stock inicial de los modelos de juego y de hincha , además de las versiones adaptadas para talle femenino e infantil para que toda la parcialidad pueda lucir el nuevo manto sagrado.

River presentó oficialmente su nueva camiseta alternativa , marcando el regreso de la histórica y muy querida estética tricolor que el club adoptó por primera vez en 1909. Este flamante diseño de adidas Argentina se destaca por sus tradicionales bastones verticales rojos y blancos, los cuales están acompañados por finas líneas negras que le dan una enorme elegancia. La gran sorpresa de este lanzamiento es la inclusión del icónico logo de adidas Originals en el pecho, reemplazando las tres tiras tradicionales y aportando un toque retro muy celebrado por los hinchas de Núñez.

Más allá de lo visual, la indumentaria cuenta con detalles institucionales cargados de identidad: en la parte posterior del cuello lleva estampada la fecha de fundación del club, 25 de mayo de 1901 , junto a la palabra " Grandeza ", el lema oficial del Millonario. En el aspecto técnico, la prenda está confeccionada con tecnología Climacool+ , un material diseñado especialmente para optimizar la ventilación y garantizar la máxima transpirabilidad en el campo de juego.

El kit suplente se completa con pantalones cortos blancos y medias rojas, y los fanáticos ya lo pueden adquirir a través de la app de la marca alemana y en la Tienda River.

Los detalles de la nueva camiseta alternativa de River

La nueva camiseta alternativa de River tiene un precio oficial de $149.999 en su versión tradicional para hombres. El modelo diseñado exclusivamente para mujeres se comercializa a $139.999 , mientras que la opción para niños alcanza los $109.999. Por su parte, la indumentaria de máxima tecnología que utilizan los futbolistas profesionales en el terreno de juego, denominada versión jugador, tiene un costo final de $229.999.

Quienes cuenten con la membresía activa del club disponen de un beneficio exclusivo en las plataformas oficiales de compra, ya que los socios de River reciben un 10 por ciento de descuento en el lanzamiento. Al aplicar esta rebaja en la Tienda River, el valor de la camiseta de hombre desciende a $135.000, la de mujer queda en $126.000 y la de niños se reduce a $99.000. En el caso de adquirir la versión de jugador con el beneficio social, el precio neto para los afiliados es de $207.000.