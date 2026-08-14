14 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

River lanzó su nueva camiseta alternativa: cuánto sale

El conjunto de Núñez presentó oficialmente su indumentaria de recambio. Ya se encuentra disponible para los hinchas.

Por
El conjunto de Nuñez presentó una nueva equipación.

El conjunto de Nuñez presentó una nueva equipación.

X (@LigaAFA)

River presentó de manera oficial su nueva camiseta alternativa para afrontar los próximos compromisos de la temporada. La indumentaria de la marca Adidas rinde homenaje a un modelo histórico muy recordado por los fanáticos del Millonario, realizando la famosa camiseta tricolor con detalles distintivos en los hombros y las tradicionales tres tiras.

River ya tiene la fecha y la hora de la reprogramación del partido por Sudamericana.
Te puede interesar:

Conmebol confirmó la nueva fecha y sede: cuándo se jugará el partido postergado entre River e Independiente Santa Fe

La prenda cuenta con tecnología de última generación para la absorción del sudor y la comodidad de los futbolistas en el campo de juego, además de incorporar el escudo en versión estampada de alta definición. El lanzamiento generó una repercusión inmediata en las plataformas digitales, donde miles de hinchas celebraron el retorno de este concepto estético que rememora grandes vueltas olímpicas en la historia del conjunto de Núñez.

La indumentaria ya se encuentra disponible para la venta exclusiva a través de la tienda oficial del club y en los locales de Adidas. El expendio comenzó tanto de manera presencial como virtual, contando con stock inicial de los modelos de juego y de hincha, además de las versiones adaptadas para talle femenino e infantil para que toda la parcialidad pueda lucir el nuevo manto sagrado.

Los detalles de la nueva camiseta alternativa de River

River presentó oficialmente su nueva camiseta alternativa, marcando el regreso de la histórica y muy querida estética tricolor que el club adoptó por primera vez en 1909. Este flamante diseño de adidas Argentina se destaca por sus tradicionales bastones verticales rojos y blancos, los cuales están acompañados por finas líneas negras que le dan una enorme elegancia. La gran sorpresa de este lanzamiento es la inclusión del icónico logo de adidas Originals en el pecho, reemplazando las tres tiras tradicionales y aportando un toque retro muy celebrado por los hinchas de Núñez.

Más allá de lo visual, la indumentaria cuenta con detalles institucionales cargados de identidad: en la parte posterior del cuello lleva estampada la fecha de fundación del club, 25 de mayo de 1901, junto a la palabra "Grandeza", el lema oficial del Millonario. En el aspecto técnico, la prenda está confeccionada con tecnología Climacool+, un material diseñado especialmente para optimizar la ventilación y garantizar la máxima transpirabilidad en el campo de juego.

El kit suplente se completa con pantalones cortos blancos y medias rojas, y los fanáticos ya lo pueden adquirir a través de la app de la marca alemana y en la Tienda River.

Los detalles de la nueva camiseta alternativa de River

La nueva camiseta alternativa de River tiene un precio oficial de $149.999 en su versión tradicional para hombres. El modelo diseñado exclusivamente para mujeres se comercializa a $139.999 , mientras que la opción para niños alcanza los $109.999. Por su parte, la indumentaria de máxima tecnología que utilizan los futbolistas profesionales en el terreno de juego, denominada versión jugador, tiene un costo final de $229.999.

Quienes cuenten con la membresía activa del club disponen de un beneficio exclusivo en las plataformas oficiales de compra, ya que los socios de River reciben un 10 por ciento de descuento en el lanzamiento. Al aplicar esta rebaja en la Tienda River, el valor de la camiseta de hombre desciende a $135.000, la de mujer queda en $126.000 y la de niños se reduce a $99.000. En el caso de adquirir la versión de jugador con el beneficio social, el precio neto para los afiliados es de $207.000.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Kevin Castagno, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo son tres de los futbolistas apartados en River.

Confirmado: River vendió a uno de los futbolistas apartados por u$s5 millones

El presidente de River habló en conferencia.

Di Carlo: "River va a volver a ser lo que tiene que ser"

Nicolás Otamendi, uno de los principales referentes de River.

Terremoto en Colombia: Conmebol postergó el partido entre Independiente Santa Fe y River

Un reconocido conductor y comentarista habló de su ligazón con los dos clubes más grandes.

Periodista deportivo confesó que era hincha de River y se hizo de Boca tras perder un Superclásico

El volante firmó su contrato con el Millonario hasta 2029.

Thiago Almada se sumó a River: cuándo sería su esperado debut

Thiago Almada llegó a River a cambio de 20 millones con un contraro por 3 años y medio.

Buenas noticias para el Chacho: Thiago Almada llegó al país para sumarse a River

Rating Cero

La influencer dejó abierta una incógnita sobre los verdaderos motivos de la ruptura.

La fuerte decisión que tomó Daniela Celis después de enterarse que Nick Sicaro está con una ex Gran Hermano

Marta Fort dejó varios títulos en el programa de Mario Pergolini.

La confesión escatológica de Marta Fort sobre Ricardo que dejó mudo a Mario Pergolini

La influencer y cantante comentó un problema de su intimidad.

El problema íntimo de Jimena Barón con su esposo: "Era una loba, ahora soy una iguana"

Se destaca la participación de tres actrices para interpretarla en tres momentos de su vida.

Todos los personajes de la serie de Moria Casán: reparto de actores y actrices

Alejandro Stoessel mantiene alfgunas diferencias con Tini.

El polémico pedido del papá de Tini Stoessel que rompió su relación: por este motivo no lo invitó a su boda

¿Se retira Tini?

Categórica decisión de Tini Stoessel sobre su futuro musical: "Se retira"

últimas noticias

La influencer dejó abierta una incógnita sobre los verdaderos motivos de la ruptura.

La fuerte decisión que tomó Daniela Celis después de enterarse que Nick Sicaro está con una ex Gran Hermano

Hace 12 minutos
Marta Fort dejó varios títulos en el programa de Mario Pergolini.

La confesión escatológica de Marta Fort sobre Ricardo que dejó mudo a Mario Pergolini

Hace 22 minutos
La influencer y cantante comentó un problema de su intimidad.

El problema íntimo de Jimena Barón con su esposo: "Era una loba, ahora soy una iguana"

Hace 33 minutos
Se destaca la participación de tres actrices para interpretarla en tres momentos de su vida.

Todos los personajes de la serie de Moria Casán: reparto de actores y actrices

Hace 51 minutos
El terremoto se cobró la vida de 284 personas.

Terremoto en Colombia: confirmaron 287 muertes, 378 desaparecidos y más de 100.000 afectados

Hace 53 minutos