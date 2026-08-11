Conmebol confirmó la nueva fecha y sede: cuándo se jugará el partido postergado entre River e Independiente Santa Fe Tras el devastador terremoto que sacudió a Colombia, la casa madre del fútbol sudamericano anunció las nuevas fechas para la serie de octavos de final que debía comenzar esta semana. Por Agregar C5N en









River ya tiene la fecha y la hora de la reprogramación del partido por Sudamericana. @LigaAFA

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunciñi la reprogramación del encuentro entre River Plate e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido de ida, que originalmente debía disputarse este miércoles en Bogotá, fue postergado debido al terremoto que afectó a diversas regiones de Colombia y que obligó a las autoridades a declarar el estado de "desastre nacional".

Según lo dispuesto por la organización, el primer choque de la serie se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de agosto a las 21.30 horas. El escenario se mantendrá sin variaciones respecto a la planificación original, por lo que el conjunto de Núñez visitará al "León" en el Estadio Nemesio Camacho de la capital colombiana para abrir la llave de eliminación directa.

Días y horarios de @SantaFe vs. @RiverPlate por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/dXyuu1fBJa — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 11, 2026 La modificación del encuentro inicial impactó directamente en el calendario del partido de vuelta, que también debió ser trasladado una semana en el calendario. De esta manera, la definición de la serie será el miércoles 26 de agosto a las 21.30 en el Estadio Monumental, donde se conocerá finalmente quién avanzará a la siguiente fase del torneo continental.

El fenómeno natural que motivó la suspensión tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y, si bien Bogotá no recibió el impacto más fuerte, la tragedia ya registra más de un centenar de víctimas fatales y cientos de heridos en todo el país. Ante la gravedad de la situación y la conmoción social, la Conmebol priorizó la seguridad de las delegaciones y el respeto por los afectados para tomar la decisión de postergar la actividad.

En un comunicado oficial, la entidad máxima del fútbol sudamericano expresó su "más profunda solidaridad con el pueblo colombiano" ante este desastre. Cabe destacar que el partido de River no fue el único afectado por esta contingencia, ya que también se postergó el compromiso entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores, en el marco de una suspensión temporal de los encuentros en territorio colombiano.