Stéfano Di Carlo: "River va a volver a ser lo que tiene que ser"

En medio del bajón futbolístico, el presidente del Millonario dio la cara, realizó una autocrítica y remarcó el respaldo al plantel y a Eduardo Coudet. Además, planteó un horizonte positivo para la institución.

Stéfano Di Carlo , presidente del Millonario, se hizo cargo del mal presente futbolístico y se presentó en conferencia de prensa ante los medios de comunicación. Con optimismo, sentenció que "River va a volver a ser lo que tiene que ser".

El titular del equipo de Núñez recibió a periodistas en la sala de prensa, donde explicó algunas cuestiones que sucedieron en las últimas semanas: el mercado de pases, la mala racha futbolística y los futbolistas apartados en el predio de Cantilo.

"Venimos de un punto de partida que es complejo, esto que nos pasa no es de ahora. Venimos en una situación de declive hace mucho tiempo y así funciona el fútbol. Hay siempre una cuestión espiral a veces positiva y otras negativas. Experiencias históricas dicen que después de momentos super exitosos en distintos equipos hay baches u otras cuestiones que han complicado lo que vino después . El punto de partida fue ese", reflexionó Di Carlo sobre el inicio de la conferencia.

En ese sentido, el presidente riverplatense se refirió a la final perdida con Belgrano y cómo ello impactó en la decisión de nutrir el plantel: "Lo que decidimos hacer fue intervenir fuertemente el mercado de pases. Independientemente de haber llegado a esa final, River no jugaba como nos gustaba. Queríamos salir de esa dinámica y construir una plantilla que nos representara ".

Sobre la estrategia adoptada, el dirigente argumentó: "Había un camino de transición más lento, pero otro, el que tomamos, más agresivo con un mercado fuerte que nos diera las herramientas para la segunda mitad del año de base para ordenar el proyecto de fútbol de River y ensamblar a los jóvenes como se hizo siempre, pero se tenía que generar un salto de nivel y por eso salimos a buscar jerarquía" .

"Tenía que ver con la velocidad del momento que requería: que hayamos buscado jóvenes promesas y hayamos hecho un mercado de pases importante y balanceado dio la sensación de que hicimos tres mercados de pases en uno ante la criticidad del momento. Podemos haber cometido errores, no por eso dejamos de hacer", analizó.

Asimismo, Di Carlo reconoció el impacto de los malos resultados y respaldó las erogaciones económicas realizadas: "Acompañamos con gradualidad algo que era muy grave, la cantidad de derrotas antes y ahora que concatenamos en el último tiempo y las experiencias que estamos teniendo. Lo hacemos con la convicción con lo que se hace en ese momento, una economía fuerte que es la que se pudo construir con este grupo al frente del club".

Di Carlo realizó una autocrítica sobre los jugadores apartados

Respecto a la separación de futbolistas, Di Carlo sostuvo que la medida obedeció a razones estrictamente deportivas e impositivas del presupuesto: "Esto es consecuencia de que River pueda invertir en jerarquía, es nuestra prioridad. El momento requería reformular rediseñar la plantilla y a partir de eso surge una cuestión: lo que tiene que ver con los jugadores separados. La decisión responde a una cuestión deportiva y a partir de eso tiene una contracara que para poder incorporar tenés que sacar. El costo de plantilla se afronta con recursos que liberás del otro lado."

"Es muy complejo, muchas veces se ha dicho en el último tiempo que había otras maneras... aunque a veces esas maneras no funcionan. Funcionan cuando son viables con números acotados de profesionales, pero en este caso el número de futbolistas era muy importante", señaló.

Sin embargo, el presidente admitió un error en la ejecución y en los canales de comunicación utilizados: "Tuvimos que tomar una decisión que en lo que tiene que ver con las formas fue un error en cuanto a las maneras de decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores. Muy poco tiempo después les sugerimos si querían usar el predio de Ezeiza como contraturno. Tomamos nota del error en cuanto a la comunicación, sí se podría haber generado un preaviso".

"Nunca dejamos de ser respetuosos y de ayudarlos en su salida para su proyecto personal. El proceso hacia adentro fue con un grado de respeto. Fue corregido en tiempo real, tengan la tranquilidad que inmediatamente de hecha la acción empezamos a actuar para enmendar cada una de las acciones", comentó en diálogo con la prensa, a la vez que actualizó el estado de situación y dijo que de los 12 apartados, quedan solamente cuatro.

El respaldo a Coudet frente a las críticas de los hinchas

Di Carlo bancó al Chacho Coudet.

Al referirse al clima interno del plantel profesional y a la conducción técnica, el máximo dirigente del club respaldó la tarea que se viene realizando día a día: "Vemos un apoyo del grupo, de los jugadores, en la figura del entrenador, de su capacidad de trabajo. Estamos con una urgencia por la situación crítica de resultados, pero tenemos que poner un horizonte de calma, tranquilidad, de cara a lo que viene. El equipo necesita encontrar funcionamiento, pero la base está, se va a potenciar".

Por otra parte, el mandatario se dirigió de manera directa a los hinchas, reconociendo el descontento que generan los resultados recientes y confió: "River va a volver a ser lo que tiene que ser. Estamos convencidos. Lo que necesitamos es tiempo. En ese tiempo va a ser incómodo. Así es el fútbol. Tenemos que convivir con eso, es la realidad. Eso no quita que el hincha no tenga todo el derecho a quejarse, a reclamar. Es incómodo".

Un mensaje optimista de cara al futuro

Para finalizar, Di Carlo se refirió al clima enrarecido que generan las rachas adversas y pidió comprensión sobre el proceso de ensamble del equipo: "El fútbol es así: si ganás cinco partidos el problema no existe, pero si perdés se inventan fantasmas. La realidad es que la dinámica negativa ocurría antes de separar jugadores. Es simplemente que el contexto torna todo más negativo de lo que es, pero tenemos previsibilidad y está en sintonía con lo que creemos con el horizonte del club para achicar el plantel en términos de cantidad y aumentar en jerarquía".

En esa línea, reforzó el concepto de que las acciones responden "a una planificación con el River que queremos encontrarnos en los próximos tres años, pero la realidad es que no tenemos el tiempo para plasmar lo que queremos. Es una racha que no es aceptable para River, merece fuerte atención y lo estamos haciendo".

"Lo que nos ocurre es que venimos con tal grado de frustración que no salen cosas en materia de fútbol, que el hincha ha perdido capacidad de proyectar lo que viene, la base que estamos construyendo. Cuando uno mira el plantel, lo que pasa es que todavía los refuerzos no se amalgamaron. No existe que estas situaciones se hayan corregido en un mercado de pases", cerró.