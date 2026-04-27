27 de abril de 2026 Inicio
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Álbum virtual del Mundial 2026: de dónde se descarga y cómo obtener paquetes gratis

La empresa Panini puso a disposición tanto a través de una app como de un sitio web el mismo que ya está a la venta en versión impresa, tal como sucedió en la Copa del Mundo pasada.

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El Mundial 2026 comenzará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos

El Mundial 2026 comenzará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá

A 45 días del inicio del Mundial 2026, salió a la venta del álbum tanto físico como de manera virtual que se podrá adquirirse tanto en la web como en la aplicación. Además, revelaron que se podrán comprar paquetes de figuritas de manera gratuita.

 Marcel Sabitzer aporta equilibrio y recorrido, características que lo convierten en una pieza habitual dentro de la estructura del equipo.
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Dentro de esta versión, los usuarios tendrán dos sobres de regalo por día, que contienen cinco figuritas cada uno, (una cantidad menor con respecto al físico), pero al mismo tiempo, también se podrán conseguir otros extras.

Cómo descargar el álbum virtual de figuritas del Mundial 2026 de

Para poder adquirir el álbum y figuritas de manera virtual se deberá descargar la aplicación llamada FIFA Panini Collection, que estará disponible tanto en la App Store para Iphone o Google Play Store para Android.

Una vez buscada y visualizada en la tienda digital, se debe apretar el botón “obtener” o “descargar”, según el sistema operativo y cuando finalice la instalación se podrá ingresar juego. La colección incluye 980 figuritas entre 48 selecciones.

Más allá de los dos sobres por día, también se podrán conseguir otros extras. Una de las maneras es iniciando sesión en la página web de Coca Cola, ya que allí todos los días se renovará un código con el que podrán obtener un sobre más para abrir cada 24 horas.

Album virtual Mundial 2026

Al mismo tiempo, existen dos códigos con los que también podrán obtener un sobre extra. Cabe destacar que solamente se podrán utilizar una vez por usuario. Los mismos son ALL-THE-FEELS y FIFA-2026-PLAY.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que solamente está permitido abrir un máximo de cuatro sobres por días. Es por eso que, en caso de seguir los pasos mencionados anteriormente, llegarán al límite y podrán seguir abriendo los sobres a partir del día siguiente.

Cómo cambiar figuritas en el álbum virtual

En caso de que a un usuario le toque figuritas repetidas, también tendrá la posibilidad de cambiarlas con otras personas: en la parte de área de cambios deberán poner el cromo repetido y allí elegirán si quieren uno en particular o cualquier repetida que no tenga.

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