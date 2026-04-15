Reventa de entradas para el Superclásico: los precios ya llegan a los $1,7 millones El valor de los tickets para River vs. Boca se disparó en el mercado informal, debido a la alta demanda de los hinchas. Por + Seguir en







El Superclásico se jugará en el Monumental. River Plate (redes oficiales)

El Superclásico entre River y Boca, que se jugará el domingo desde las 17 en el Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura 2026, disparó el precio de las entradas en el mercado de reventa, debido a la alta demanda para presenciar el partido.

La venta de entradas en River ID, que se trata de la plataforma oficial del Millonario para que los hinchas compren sus accesos, se encuentra restringida sólo para socios del club. Ante esta situación, algunos simpatizantes buscan alternativas para asistir al encuentro, que será el primer Superclásico del año.

Monumental Los relevamientos de diferentes sitios de reventa advirtieron que en SeatPick, un reconocido buscador de entradas para eventos, el valor más barato para asistir al partido en el Monumental es de u$s589, mientras que el promedio se ubica en u$s721. Por su parte, en Football Tickets Argentinas se ofrecen desde u$s607 hasta u$s1.239.

En tanto, convertidos al tipo de cambio en el Banco Nación, los precios representan unos $815.765 para la opción más económica y el promedio es de $1.000.000, mientras que la más cara alcanza los $1.716.015. Además, las populares cuestan alrededor de $330.000, las plateas altas tienen un valor de $530.000, las medias de $650.000 y las bajas inferiores valen desde $680.000.

Todo confirmado para el Superclásico: Darío Herrera será el árbitro El Superclásico entre River y Boca, que se jugará el próximo domingo a partir de las 17 en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, ya tiene confirmado el juez que impartirá justicia: se trata del árbitro Darío Herrera.