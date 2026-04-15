15 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Reventa de entradas para el Superclásico: los precios ya llegan a los $1,7 millones

El valor de los tickets para River vs. Boca se disparó en el mercado informal, debido a la alta demanda de los hinchas.

Por
El Superclásico se jugará en el Monumental.

El Superclásico se jugará en el Monumental.

River Plate (redes oficiales)

El Superclásico entre River y Boca, que se jugará el domingo desde las 17 en el Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura 2026, disparó el precio de las entradas en el mercado de reventa, debido a la alta demanda para presenciar el partido.

Darío Herrera dirigirá por séptima vez un River vs. Boca, elclásico más importante del país
Te puede interesar:

Confirmaron a Darío Herrera para el River - Boca: todas sus polémicas en el Superclásico y el historial completo

La venta de entradas en River ID, que se trata de la plataforma oficial del Millonario para que los hinchas compren sus accesos, se encuentra restringida sólo para socios del club. Ante esta situación, algunos simpatizantes buscan alternativas para asistir al encuentro, que será el primer Superclásico del año.

Monumental

Los relevamientos de diferentes sitios de reventa advirtieron que en SeatPick, un reconocido buscador de entradas para eventos, el valor más barato para asistir al partido en el Monumental es de u$s589, mientras que el promedio se ubica en u$s721. Por su parte, en Football Tickets Argentinas se ofrecen desde u$s607 hasta u$s1.239.

En tanto, convertidos al tipo de cambio en el Banco Nación, los precios representan unos $815.765 para la opción más económica y el promedio es de $1.000.000, mientras que la más cara alcanza los $1.716.015. Además, las populares cuestan alrededor de $330.000, las plateas altas tienen un valor de $530.000, las medias de $650.000 y las bajas inferiores valen desde $680.000.

Todo confirmado para el Superclásico: Darío Herrera será el árbitro

El Superclásico entre River y Boca, que se jugará el próximo domingo a partir de las 17 en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, ya tiene confirmado el juez que impartirá justicia: se trata del árbitro Darío Herrera.

El neuquino de 41 años dirigirá por séptima oportunidad el clásico más importante del país, y estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. El cuarto árbitro será Juan Pafundi, mientras que en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.

En cuanto al historial del juez en los Superclásicos, Boca obtuvo tres victorias, River consiguió un triunfo y hubo dos empates. El último cruce que dirigió Herrera fue con polémica: cobró un penal de Agustín Sández sobre Pablo Solari a un minuto del final. Miguel Borja lo cambió por gol y el encuentro terminó en una batalla campal donde hubo tres expulsado por lado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca ya se prepara para su siguiente partido.

Se viene el Superclásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo sobre Barcelona de Ecuador

Marchesín no encuentra consuelo ante su grave lesión.

El llanto desconsolado de Marchesín, tras su grave lesión en Boca: "Me rompí la..."

Lautaro Di Lollo marcó el gol de Boca en el primer tiempo.
play

Boca goleó a Barcelona de Ecuador en una noche marcada por la lesión de Marchesín

River y Boca volverán a jugar en el Monumental.

El Superclásico ya tiene árbitro: Darío Herrera fue el elegido

Los socios de River tendrán que realizar la fila virtual desde las 10 para sacar la entrada para el Superclásico

Se ponen a la venta las entradas para el Superclásico: a qué hora arranca y cómo comprar

El Xeneize volverá a jugar entre semana por la Copa Libertadores.

Cuándo vuelve a jugar Boca: Copa Libertadores y Superclásico en la mira

Rating Cero

¿Gallardo con nueva novia?

Revelaron quién es la modelo de 28 años que enamoró a Marcelo Gallardo

El programa de Telefe no se emitirá el miércoles.

Levantan este miércoles un exitoso programa de Telefe a dos meses de su inicio: el motivo

Sol Pérez y Guido Mazzoni.

Sol Pérez afirmó que su vida sexual "es casi imposible", pero que quiere "buscar otro bebé"

La cantante emitió un comunicado negando las acusaciones de la australiana.

La policía de Australia investiga la denuncia contra Katy Perry por un presunto abuso sexual

La influencer reveló que le pagaron por un tatuaje para Yao Cabrera.

Escándalo en Gran Hermano: Luana confesó su pasado con Yao Cabrera en la Mansión Wifi

La pareja, recientemente, se vió envuelta en una polémica que trascendió en los medios

¿Mica Viciconte y Fabián Cubero en crisis? Qué habría desatado los problemas en la pareja

últimas noticias

Dalma y Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su padre, fallecido en 2020. 

Muerte de Maradona: quiénes son los primeros testigos que declararán en el nuevo juicio

Hace 14 minutos
ARCA subastará consolas PlayStation 5: cuánto cuestan y cómo acceder al remate

ARCA subastará consolas PlayStation 5: cuánto cuestan y cómo acceder al remate

Hace 19 minutos
El programa de Telefe no se emitirá el miércoles.

Levantan este miércoles un exitoso programa de Telefe a dos meses de su inicio: el motivo

Hace 23 minutos
Sol Pérez y Guido Mazzoni.

Sol Pérez afirmó que su vida sexual "es casi imposible", pero que quiere "buscar otro bebé"

Hace 28 minutos
play

Declaró Abel Guzmán, el peluquero que mató a su compañero en Recoleta: "Me cegué, saqué el arma y disparé"

Hace 1 hora