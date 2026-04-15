15 de abril de 2026 Inicio
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Confirmaron a Darío Herrera para el River - Boca: todas sus polémicas en el Superclásico y el historial completo

El neuquino, que estará presente en el Mundial 2026, fue designado para dirigir en el choque correspondiente a la 15° fecha del Torneo Apertura que se disputará en el Monumental desde las 17.

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Darío Herrera dirigirá por séptima vez un River vs. Boca

Darío Herrera dirigirá por séptima vez un River vs. Boca, el clásico más importante del país

La 15° fecha del Torneo Apertura tendrá como protagonista el partido más importante del fútbol argentino: se jugará el Superclásico entre River y Boca y Darío Herrera será el árbitro principal. La designación generó una gran repercusión entre los hinchas, por su historial y por los antecedentes dirigiendo a ambos clubes.

Boca ya se prepara para su siguiente partido.
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El neuquino, que estará presente en el Mundial 2026, dirigirá por séptima vez el clásico más importante del país, y estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. El cuarto árbitro será Juan Pafundi, mientras que en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.

En cuanto a números, Herrera dirigió al Xeneize en 42 oportunidades contra 34 del Millonario: los de La Boca cosecharon 22 triunfos, 11 empates y 9 derrotas, en los que 13 jugadores fueron expulsados y cobró 6 penales a favor y 3 en contra; mientras que los de Núñez obtuvieron 17 victorias, 7 empates y 10 caídas, en los cuales hubo 5 expulsados, con 7 penales a favor y 5 en contra.

Sin embargo, en lo que respecta puntualmente al Superclásico que se disputará en esta oportunidad en el Monumental el domingo 19 de abril a las 17, el conjunto de La Ribera lleva una leve ventaja: tiene tres triunfos, contra uno de River y dos empates.

Darío Herrera árbitro

Las polémicas de Darío Herrera en el Superclásico

Darío Herrera dirigió su primer Superclásico en 2015 por Copa Libertadores y desde entonces tuvo la oportunidad de impartir justicia entre River y Boca en cinco ocasiones más.

Su debut, en la instancia de los octavos de final, quedó marcado por el recordado episodio del gas pimienta en La Bombonera y la posterior sanción de Conmebol, que le dio el partido por ganado 3 a 0 a River.

El recuerdo más reciente es el duelo de 2023 en el Monumental, cuando cobró un penal en tiempo de descuento por una falta de Agustín Sández sobre Pablo Solari y en el que finalmente Miguel Borja lo cambió por gol y le terminó dando los tres puntos al conjunto dirigido en ese momento por Martín Demichelis River, y que derivó en enfrentamientos, varias expulsiones y la salida del entonces entrenador de Boca, Jorge Almirón.

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Uno por uno, el historial en el Superclásico de Darío Herrera

  • 7 de mayo de 2023: River 1-0 Boca (Liga Profesional)
  • 11 de septiembre de 2022: Boca 1-0 River (Liga Profesional)
  • 20 de marzo de 2022: River 0-1 Boca (Copa de la Liga)
  • 24 de abril de 2016: Boca 0-0 River (Torneo de Primera División)
  • 13 de septiembre de 2015: River 0-1 Boca (Torneo de Primera División)
  • 14 de mayo de 2015: Boca 0-0 River (Copa Libertadores, luego 3-0 para River por sanción)
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