Confirmaron a Darío Herrera para el River - Boca: todas sus polémicas en el Superclásico y el historial completo El neuquino, que estará presente en el Mundial 2026, fue designado para dirigir en el choque correspondiente a la 15° fecha del Torneo Apertura que se disputará en el Monumental desde las 17. Por + Seguir en







Darío Herrera dirigirá por séptima vez un River vs. Boca, el clásico más importante del país

La 15° fecha del Torneo Apertura tendrá como protagonista el partido más importante del fútbol argentino: se jugará el Superclásico entre River y Boca y Darío Herrera será el árbitro principal. La designación generó una gran repercusión entre los hinchas, por su historial y por los antecedentes dirigiendo a ambos clubes.

El neuquino, que estará presente en el Mundial 2026, dirigirá por séptima vez el clásico más importante del país, y estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. El cuarto árbitro será Juan Pafundi, mientras que en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.

En cuanto a números, Herrera dirigió al Xeneize en 42 oportunidades contra 34 del Millonario: los de La Boca cosecharon 22 triunfos, 11 empates y 9 derrotas, en los que 13 jugadores fueron expulsados y cobró 6 penales a favor y 3 en contra; mientras que los de Núñez obtuvieron 17 victorias, 7 empates y 10 caídas, en los cuales hubo 5 expulsados, con 7 penales a favor y 5 en contra.

Sin embargo, en lo que respecta puntualmente al Superclásico que se disputará en esta oportunidad en el Monumental el domingo 19 de abril a las 17, el conjunto de La Ribera lleva una leve ventaja: tiene tres triunfos, contra uno de River y dos empates.

Darío Herrera árbitro Las polémicas de Darío Herrera en el Superclásico Darío Herrera dirigió su primer Superclásico en 2015 por Copa Libertadores y desde entonces tuvo la oportunidad de impartir justicia entre River y Boca en cinco ocasiones más.