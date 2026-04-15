Confirmaron a Darío Herrera para el River - Boca: todas sus polémicas en el Superclásico y el historial completo

Darío Herrera dirigirá por séptima vez un River vs. Boca, el
clásico más importante del país
La 15° fecha del Torneo Apertura tendrá como protagonista el partido más importante del fútbol argentino: se jugará el Superclásico entre River y Boca y Darío Herrera será el árbitro principal. La designación generó una gran repercusión entre los hinchas, por su historial y por los antecedentes dirigiendo a ambos clubes.
El neuquino, que estará presente en el Mundial 2026, dirigirá por séptima vez el clásico más importante del país, y estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. El cuarto árbitro será Juan Pafundi, mientras que en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.
En cuanto a números, Herrera dirigió al Xeneize en 42 oportunidades contra 34 del Millonario: los de La Boca cosecharon 22 triunfos, 11 empates y 9 derrotas, en los que 13 jugadores fueron expulsados y cobró 6 penales a favor y 3 en contra; mientras que los de Núñez obtuvieron 17 victorias, 7 empates y 10 caídas, en los cuales hubo 5 expulsados, con 7 penales a favor y 5 en contra.
Sin embargo, en lo que respecta puntualmente al Superclásico que se disputará en esta oportunidad en el Monumental el domingo 19 de abril a las 17, el conjunto de La Ribera lleva una leve ventaja: tiene tres triunfos, contra uno de River y dos empates.
Las polémicas de Darío Herrera en el Superclásico
Darío Herrera dirigió su primer Superclásico en 2015 por Copa Libertadores y desde entonces tuvo la oportunidad de impartir justicia entre River y Boca en cinco ocasiones más.
Su debut, en la instancia de los octavos de final, quedó marcado por el recordado episodio del gas pimienta en La Bombonera y la posterior sanción de Conmebol, que le dio el partido por ganado 3 a 0 a River.
El recuerdo más reciente es el duelo de 2023 en el Monumental, cuando cobró un penal en tiempo de descuento por una falta de Agustín Sández sobre Pablo Solari y en el que finalmente Miguel Borja lo cambió por gol y le terminó dando los tres puntos al conjunto dirigido en ese momento por Martín Demichelis River, y que derivó en enfrentamientos, varias expulsiones y la salida del entonces entrenador de Boca, Jorge Almirón.
- Darío Herrera en mayo de este año cobró un clarísimo penal de Sandez sobre Solari en el Superclásico. Hoy una jugada igual sobre Canelo el mismo árbitro decidió hacer el pícaro y no cobrar nada. Se nota y mucho… pic.twitter.com/dusRNFMEIR