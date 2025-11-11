Revelaron quién fue el responsable de dejar pasar a Lionel Messi a la cancha de Barcelona

Leo regresó al Camp Nou y recorrió las obras, que recién finalizarán en agosto de 2026. "Volví a un lugar que extraño con el alma y donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", escribió el capitán de la Selección argentina. Sin embargo, un palito para la dirigencia del club y las fotos sin dirigentes llamaron la atención de varios. ¿Quién le abrió la puerta?

Previo a sumarse a la Selección, Lionel Messi tuvo la posibilidad de volver a la cancha de Barcelona y vio cómo están los avances de la remodelación del Camp Nou. Tras su sorpresiva aparición revelaron quién fue el responsable de dejarlo pasar.

El propio campeón del mundo publicó en sus redes sociales una serie de fotos e hizo mención a su frustrada despedida del club, que se debió a diferencias que mantuvo con el presidente Joan Laporta. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, comenzó el posteo acompañada de fotos y videos.

Ante la duda de cómo el actual jugador de Inter Miami logró ingresar por la noche en plena remodelación , en un principio, desde el entorno del futbolista negado un contacto con la dirigencia del conjunto culé, por lo que habían circulado múltiples teorías sobre quién lo había dejado pasar al estadio.

Ahora, el Diario As dio a conocer que finalmente su regreso fue de la mano de Limak , la empresa constructora encargada de la remodelación del recinto. Se estima que la finalización de las obras deberían darse en 2026.

Messi y su salida de Barcelona: “Me imaginaba jugando toda mi carrera ahí”

Después de llegar a España para sumarse a la Selección argentina para un amistoso, Lionel Messi hizo un viaje relámpago a Barcelona, donde se dio el lugar de volver a pisar el Camp Nou. Ahora, trascendió una entrevista exclusiva al diario Sport de Barcelona, en la sede del Inter Miami, que dejó varias frases donde no se privó de hablar de su despedida del conjunto culé.

“No me fui (de Barcelona) como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí, venir para acá a Miami como hice, porque era mi pensamiento, lo que quería. Y bueno, fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por lo que dije, por todo lo que hemos pasado”, señaló.

Embed | Leo Messi, sobre su marcha del Barça



"No me fui como imaginaba. Me imaginaba jugando toda mi vida en Europa, en Barcelona, y después venir para aquí como hice"



https://t.co/UY2XRC5Hx0 pic.twitter.com/5WpZmqLrSm — Diario SPORT (@sport) November 11, 2025

En esa línea, reconoció que tiene “muchas ganas de ir para ahí” ya que extrañan mucho la ciudad y para que “los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí”. “Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou y después se fueron a Montjuic”, indicó.

Pensando en su regreso sostuvo: “Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo (sic) y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio. Agradecido por el cariño de siempre y nada más que gracias”.