Champions Tour: cómo será la gira de pretemporada de Lionel Messi e Inter Miami por Sudamérica El flamante campeón de la MLS, con el astro argentino como bandera, comenzará el año 2026 con un viaje a varios países sudamericanos. Conocé todos los detalles de la gira de Las Garzas.







Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, los protagonistas de la gira de Inter Miami.

Inter Miami, con el astro argentino Lionel Messi a la cabeza, confirmó su gira internacional por Sudamérica en el arranque de la pretemporada 2026, donde visitará tres países con figuras como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y el entrenador Javier Mascherano.

El flamante campeón de la MLS anunció que visitará Perú, Colombia y Ecuador, donde jugará tres amistosos para dar inicio a la pretemporada, en un viaje que podría marcar las últimas visitas de Messi a estos países, dadas las altas chances que el 10 de la Selección argentina se retire de la Albiceleste después de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que existen mínimas posibilidades de verlo nuevamente jugando en Sudamérica.

https://t.co/JAw03qpjDk pic.twitter.com/LUS1gXr38V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 27, 2025 El Inter Miami iniciará su gira con una visita a Lima, Perú, por segunda temporada consecutiva (había jugado con Universitario). Esta vez, se enfrentará a Alianza Lima el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva. Los Blanquiazules son el segundo equipo más ganador en la historia del fútbol peruano, con 25 títulos de Primera División.

Una semana después, los campeones de la Copa MLS viajarán a Medellín, Colombia, para enfrentarse a Atlético Nacional el sábado 31 de enero en el Estadio Atanasio Girardot. “Enfrentarnos a Inter Miami y recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”, expresó Sebastián Arango, presidente del equipo colombiano.

Por último, Las Garzas visitarán Guayaquil, Ecuador, para enfrentarse al Barcelona, el sábado 7 de febrero en el Estadio Monumental Banco Pichincha, con capacidad para 60.000 personas, en el primer partido de Inter Miami con un equipo ecuatoriano. El Ídolo del Astillero es uno de los equipos con más historia en el fútbol ecuatoriano y actualmente posee la mayor cantidad de títulos de la liga ecuatoriana de primera división, con 16.