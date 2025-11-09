9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con un Lionel Messi implacable, Inter Miami goleó 4-0 a Nashville y está en semifinales de la MLS

El capitán de la Selección argentina convirtió dos goles y dio otras tantas asistencias en la sólida actuación del conjunto del estado de Florida, que avanzó en los playoffs y busca romper el maleficio.

Por
Con Messi como gran protagonista

Con Messi como gran protagonista, Inter Miami vapuleó a Nashville y se metió en semifinales de la Conferencia Este de la MLS.

Instagram @intermiamicf

Lionel Messi fue protagonista este sábado de la contundente victoria de Inter Miami ante Nashville por 4 a 0 en el Chase Stadium, que le valió al equipo del estado de Florida la clasificación a la siguiente ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

La Selección en uno de los últimos amistosos contra Venezuela.
Te puede interesar:

Preocupación en la Selección: una figura se bajó del partido con Angola y alarma a Scaloni

A los 10 minutos, el capitán de la Selección argentina abrió el marcador con un tiro cruzado tras un rebote que capturó Tadeo Allende. Poco después, tuvo un tiro libre con olor a gol, pero que se terminó desviando en la barrera.

El esfuerzo colectivo del equipo logró alcanzar el segundo tanto poco antes del entretiempo, con gol del rosarino, quien solo debió empujarla tras la asistencia de Mateo Silvetti.

En el inicio del complemento, Nashville encontró lo que parecía ser el descuento a través de Sam Surridge, pero el árbitro lo anuló de inmediato por una infracción previa sobre Maximiliano Falcón. Ese golpe terminó de sacar del partido a la visita, que ya no encontró caminos claros.

A los 27 minutos, los de rosa definieron el pleito con una triangulación entre Messi, Jordi Alba (quien se retirará a final de temporada) y Allende, que terminó en gol del ex-Talleres. Poco después, ya con Nashville de brazos caídos, el capitán habilitó al cordobés para decretar el 4 a 0.

Inter Miami celebró la clasificación en un momento en el que necesitaba mostrar carácter tras el golpe sufrido ante Atlanta en los playoffs pasados y buscaba por primera vez meterse en semifinales de conferencia. Ahora, ya entre los mejores del Este, jugará ante Cincinnati.

Los goles de Lionel Messi a Nashville por la MLS

Embed - ¡DOBLETE DE MESSI Y APLASTANTE GOLEADA PARA AVANZAR! | Inter Miami 4-0 Nashville | RESUMEN

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Al Padrino me la vi tres o cuatro veces y me sigue encantando. Pero esta película la vi tres veces y cada vez me gusta menos. Estamos yendo al mismo camino de la plata dulce de los 70, dijo Miguel Ángel Tití Fernández.

Tití Fernández elogió al Chiqui Tapia: "Es el gran mimador de Messi y lo bien que hace"

Lionel Messi y una frase final que ilusiona a todos los fanáticos de la Scaloneta.

"Quiero vale 4": la increíble presentación de la camiseta de la Selección con Messi como protagonista

Javier MIlei: Messi es la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo

MIlei: "Messi es la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo"

Lionel Messi ganó el The Best﻿ en tres ocasiones: 2019, 2022 y 2023.

FIFA anunció todos los nominados a The Best: quiénes son los argentinos que acompañan a Messi

Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de Argentina.

La Selección argentina confirmó la lista de convocados para enfrentar a Angola: con Lionel Messi y varias ausencias

Lionel Messi fue el más aplaudido en la cumbre de CEOs y empresarios.

Video: la increíble ovación a Lionel Messi en el America Business Forum: "Más que a los presidentes"

Rating Cero

Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

Entre elogios y cuestionamientos, la nueva etapa de la serie abre una incógnita sobre su futuro.

La impresionante transformación física de Liam Hemsworth para hacer The Witcher

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre.

Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido"

últimas noticias

Cómo trabajar la zona en media desde casa. 

La rutina de ejercicios de 45 segundos para hacer en la cama y tener el abdomen bien plano

Hace 7 minutos
Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Hace 11 minutos
Beckham es uno de los exftubolistas más exitosos a nivel empresarial.

Tres futbolistas de élite que colgaron los botines y se volcaron al mundo empresarial

Hace 37 minutos
play

Choque múltiple en Villa General Mitre: intentaron hacerle el test de alcoholemia 10 veces

Hace 45 minutos
Un paisaje único.

Esta playa está en el amazonas de Brasil y es un destino único para visitar: cómo llegar

Hace 56 minutos