Con un Lionel Messi implacable, Inter Miami goleó 4-0 a Nashville y está en semifinales de la MLS El capitán de la Selección argentina convirtió dos goles y dio otras tantas asistencias en la sólida actuación del conjunto del estado de Florida, que avanzó en los playoffs y busca romper el maleficio. Por







Con Messi como gran protagonista, Inter Miami vapuleó a Nashville y se metió en semifinales de la Conferencia Este de la MLS. Instagram @intermiamicf

Lionel Messi fue protagonista este sábado de la contundente victoria de Inter Miami ante Nashville por 4 a 0 en el Chase Stadium, que le valió al equipo del estado de Florida la clasificación a la siguiente ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

A los 10 minutos, el capitán de la Selección argentina abrió el marcador con un tiro cruzado tras un rebote que capturó Tadeo Allende. Poco después, tuvo un tiro libre con olor a gol, pero que se terminó desviando en la barrera.

El esfuerzo colectivo del equipo logró alcanzar el segundo tanto poco antes del entretiempo, con gol del rosarino, quien solo debió empujarla tras la asistencia de Mateo Silvetti.

En el inicio del complemento, Nashville encontró lo que parecía ser el descuento a través de Sam Surridge, pero el árbitro lo anuló de inmediato por una infracción previa sobre Maximiliano Falcón. Ese golpe terminó de sacar del partido a la visita, que ya no encontró caminos claros.

A los 27 minutos, los de rosa definieron el pleito con una triangulación entre Messi, Jordi Alba (quien se retirará a final de temporada) y Allende, que terminó en gol del ex-Talleres. Poco después, ya con Nashville de brazos caídos, el capitán habilitó al cordobés para decretar el 4 a 0.