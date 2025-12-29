29 de diciembre de 2025 Inicio
El único premio que le falta a Lionel Messi y que puede ganar en 2025: ¡compite con Maravilla Martínez!

El rosarino vuelve a estar en el centro de la escena continental. Su rendimiento lo posiciona entre los grandes protagonistas del cierre de temporada.

Su nombre vuelve a ocupar un lugar central en una terna que reúne a referentes de primer nivel.

  • Lionel Messi vuelve a estar en carrera por un reconocimiento individual que todavía no figura en su extenso historial de distinciones.
  • El galardón será definido por votación popular y se entregará a fin de año.
  • Entre los principales competidores aparecen figuras destacadas del fútbol sudamericano.
  • El rendimiento deportivo de 2025 resulta muy importante para explicar su candidatura.

El fútbol sudamericano vuelve a poner el foco en Lionel Messi, que en 2025 tendrá la posibilidad de conquistar un premio individual que aún no logró ganar a lo largo de su carrera. Se trata de un reconocimiento histórico, muy valorado en la región, que distingue al mejor futbolista del año.

La expectativa aumenta porque el rosarino aparece entre los principales candidatos tras una temporada cargada de títulos, muy buenas estadísticas y liderazgo tanto a nivel de clubes como de selección. Su nombre vuelve a ocupar un lugar central en una terna que reúne a grandes referentes.

Messi Müller duelo final

La particularidad de este premio es que surge de una tradicional votación organizada por el diario uruguayo El País, en la que participan periodistas y lectores. La definición final se conocerá el 31 de diciembre, fecha que ya genera atención en todo el continente. En ese escenario, Messi competirá mano a mano con el delantero de Racing, Adrián “Maravilla” Martínez y con el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, dos protagonistas del año.

maravilla martinez final

El impresionante 2025 de Lionel Messi

El capitán del Inter Miami cerró un año impactante en la MLS, donde se consagró campeón y fue una de las grandes figuras del torneo. A lo largo de la temporada disputó 40 partidos oficiales, con un registro de 38 goles y 25 asistencias, números que lo ubicaron entre los futbolistas más determinantes del continente.

Además de su rendimiento en Estados Unidos, Messi tuvo un rol central con la Selección Argentina. Como líder del equipo nacional, condujo al conjunto albiceleste al primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas y aseguró la clasificación al Mundial de 2026.

messi campeon 1

No es la primera vez que el rosarino figura entre los más votados para este galardón. En la edición anterior reunió 14 votos y finalizó en la quinta posición, detrás de Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Juan Fernando Quintero y Thiago Almada.

La competencia de este año, sin embargo, presenta un escenario distinto. Messi llega respaldado por títulos, el de la conferencia Este y el del torneo, lo que refuerza su candidatura para quedarse, por primera vez, con este reconocimiento.

