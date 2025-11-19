19 de noviembre de 2025 Inicio
Revelan la dolorosa reacción de Carlos Bilardo al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

El hermano del exentrenador de la Selección argentina, Jorge Bilardo, expuso cómo respondió luego de avisarle el fallecimiento del DT que se encontraba en Boca.

Por
Carlos Bilardo y Miguel Ángel Russo.

Carlos Bilardo y Miguel Ángel Russo.

El hermano del exentrenador de la Selección argentina Carlos Bilardo, Jorge Bilardo, expuso que le informó la muerte del director técnico Miguel Ángel Russo, producida en octubre, y marcó que "quedó quieto". Además, reveló que "lagrimeó un poquito".

En diálogo con el programa Súper Deportivo, Jorge Bilardo se refirió a la reacción de su hermano después de enterarse del fallecimiento del DT: "Se lo contamos, pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté quedó quieto, estábamos justo mirando un partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel y ahí le dije 'mirá, fijate que falleció Miguel'. Lagrimeó un poquito".

"Se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que decirle. Yo fui al velorio en La Bombonera, pero Carlos no porque no se puede mover mucho", agregó en esta línea.

Miguel Ángel Russo Estudiantes
Miguel Ángel Russo fue entrenado por Carlos Bilardo en Estudiantes.

Miguel Ángel Russo fue entrenado por Carlos Bilardo en Estudiantes.

Bilardo y Russo coincidieron en dos etapas en Estudiantes de La Plata: la primera vez fue en el debut de Miguelo en 1975, mientras que la segunda produjo por el regreso del Doctor al banco de suplentes del Pincha en 1982.

Russo, quien estaba a cargo de la dirección técnica de Boca, murió el 8 de octubre a los 69 años luego de atravesar un delicado estado de salud derivado de la lucha contra un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017. Se encontraba en su domicilio, acompañado de sus familiares.

El DT fallecido había sido internado a mediados de septiembre pasado para realizarse una serie de estudios, lo que había generado una profunda preocupación en Boca. Pese a que fue dado de alta y volvió a los entrenamientos e incluso estuvo en algunos partidos del Xeneize, permanecía en su casa ya que enfrentaba un cuadro de debilitamiento general.

La enfermedad de Carlos Bilardo a sus 87 años y su alejamiento de la escena pública

En 2018, el Doctor fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams (hidrocefalia de presión normal), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a personas mayores y ancianos. Este exceso provoca que los ventrículos se dilaten, generando presión dentro del cráneo y causando diversas complicaciones neurológicas. Por lo avanzado de su enfermedad, Carlos tiene problemas para reconocer a la gente que lo va a ver.

El exentrenador suele recibir visitas, como muestras de cariño y agradecimiento a raíz de su deteriorada salud. Los encuentros con exjugadores de su paso por la Selección como Pumpido, el Cabezón Lemme, Garré, Ruggeri, el Checho Batista, Burruchaga y Olarticoechea son una constante.

