26 de marzo de 2026 Inicio
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Revelan el verdadero motivo por el cual Di María no regresa a la Selección argentina

El jugador de Rosario Central había acusado al entrenador, Lionel Scaloni, de no ver fútbol argentino y, si bien muchos lo tomaron como un comentario jocoso, ahora aseguran que hay una interna entre ellos.

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Di María está peleado con Scaloni

"Di María está peleado con Scaloni", aseguró el periodista Flavio Azzaro

@Argentina

Ángel Di María se consagró campeón del mundo y anunció su retiro de la Selección argentina, pero su gran presente en el fútbol argentino despertó la ilusión de muchos de volver a verlo con la celeste y blanca. Sin embargo, eso no se dio y ahora revelaron una interna entre el jugador y el entrenador, Lionel Scaloni, que le cierra definitivamente su regreso.

La Scaloneta vuelve a jugar en Argentina.
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Todo comenzó con un comentario jocoso del actual jugador de Rosario Central por no haber sido convocado en esta doble fecha FIFA donde Argentina jugará dos amistosos en La Bombonera.

“Volver, siempre se puede volver. Si uno está bien, siempre puede volver. Es la realidad”, había expresado y teniendo en cuenta el gran rendimiento, lanzó contra el técnico: “Se ve que no mira fútbol argentino”.

Este comentario al principio se tomó como algo jocoso, sin embargo, ahora el periodista Flavio Azzaro reveló que hay una interna entre el jugador y el entrenador campeones del mundo y bicampeón de América que le pone fin al deseo de volver a jugar en la Albiceleste.

"Di María está peleado con Scaloni. No creo que lo del otro día haya sido un palo con buena onda. Esperaba que lo llamaran por su buen nivel en el fútbol argentino”, aseguró el periodista durante el stream Tribunero.

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El primer partido será este viernes 27 frente a Mauritania desde las 20.15 en La Bombonera, mientras que el segundo encuentro será ante Zambia el martes 31 en el mismo estadio, a la misma hora.

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