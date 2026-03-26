Revelan el verdadero motivo por el cual Di María no regresa a la Selección argentina El jugador de Rosario Central había acusado al entrenador, Lionel Scaloni, de no ver fútbol argentino y, si bien muchos lo tomaron como un comentario jocoso, ahora aseguran que hay una interna entre ellos. Por + Seguir en







"Di María está peleado con Scaloni", aseguró el periodista Flavio Azzaro @Argentina

Ángel Di María se consagró campeón del mundo y anunció su retiro de la Selección argentina, pero su gran presente en el fútbol argentino despertó la ilusión de muchos de volver a verlo con la celeste y blanca. Sin embargo, eso no se dio y ahora revelaron una interna entre el jugador y el entrenador, Lionel Scaloni, que le cierra definitivamente su regreso.

Todo comenzó con un comentario jocoso del actual jugador de Rosario Central por no haber sido convocado en esta doble fecha FIFA donde Argentina jugará dos amistosos en La Bombonera.

“Volver, siempre se puede volver. Si uno está bien, siempre puede volver. Es la realidad”, había expresado y teniendo en cuenta el gran rendimiento, lanzó contra el técnico: “Se ve que no mira fútbol argentino”.

Este comentario al principio se tomó como algo jocoso, sin embargo, ahora el periodista Flavio Azzaro reveló que hay una interna entre el jugador y el entrenador campeones del mundo y bicampeón de América que le pone fin al deseo de volver a jugar en la Albiceleste.

"Di María está peleado con Scaloni. No creo que lo del otro día haya sido un palo con buena onda. Esperaba que lo llamaran por su buen nivel en el fútbol argentino”, aseguró el periodista durante el stream Tribunero.

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Por la bomba que tiro sobre la Selección Argentina: "Di María está peleado con Scaloni. No creo que lo del otro día haya sido un palo con buena onda. Esperaba que lo llamaran por su buen nivel en el fútbol argentino”. pic.twitter.com/DQgG9X4Gin — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 26, 2026 Cuándo juega la Selección argentina frente a Mauritania y Zambia en Argentina Tras la suspensión de la Finalissima ante España durante la fecha FIFA, la Selección argentina jugará dos partidos amistosos en Argentina para despedirse del público nacional previo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El primer partido será este viernes 27 frente a Mauritania desde las 20.15 en La Bombonera, mientras que el segundo encuentro será ante Zambia el martes 31 en el mismo estadio, a la misma hora.