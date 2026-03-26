¿Los últimos partidos de Messi en el país? Cuántas veces jugó y cuántos goles hizo con la Selección en Argentina

El encuentro tendrá lugar este viernes en La Bombonera, una cancha que vio varias veces jugar a Lionel Messi a lo largo de su carrera. El rosarino tiene una vasta historia con la camiseta de la Selección en los estadios argentinos, convirtiendo sedes como el Monumental, la cancha de Boca y el Mario Alberto Kempes en escenarios de sus mejores funciones.
Desde su debut oficial en 2005, el rosarino ha disputado una cantidad de 196 partidos con la camiseta de la Selección. De sus casi 200 presentaciones con la Mayor, Messi jugó 55 partidos en territorio argentino.
El estadio de River se mantiene como su casa principal, siendo el escenario donde más veces fue ovacionado. Sin embargo, la federalización de la Selección lo ha llevado a convertir goles y brindar asistencias en Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.
Analizando el historial detallado de su carrera, el 10 argentino marcó 34 goles en suelo nacional, de los 115 que hizo con la celeste y blanca. Su gol más reciente en el país fue el doblete ante Venezuela en la victoria 3-0 en el Monumental, por las Eliminatorias, en septiembre de 2025.
Todos los partidos que Messi jugó en Argentina con la Selección
Los partidos que Lionel Messi disputó vistiendo la camiseta de la Selección en estadios argentinos, según el registro histórico hasta la actualidad:
09/10/2005 - Monumental (CABA): Argentina 2-0 Perú (Eliminatorias). Debut de Messi como local.
13/10/2007 - Monumental (CABA): Argentina 2-0 Chile (Eliminatorias).
17/11/2007 - Monumental (CABA): Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias).
15/06/2008 - Monumental (CABA): Argentina 1-1 Ecuador (Eliminatorias).
06/09/2008 - Monumental (CABA): Argentina 1-1 Paraguay (Eliminatorias).