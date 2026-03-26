26 de marzo de 2026 Inicio
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¿Los últimos partidos de Messi en el país? Cuántas veces jugó y cuántos goles hizo con la Selección en Argentina

El seleccionado nacional enfrenta a Mauritania y Zambia en La Bombonera, en el inicio de la anteúltima fecha FIFA previa al Mundial 2026.

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Lionel Messi debutó en la Selección Argentina en 2005. 

Lionel Messi debutó en la Selección Argentina en 2005. 

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  • Argentina juega este viernes un amistoso contra Mauritania en la Bombonera.
  • Lionel Messi debutó en la Selección Argentina en 2005, a sus 18 años.
  • El capitán albiceleste suma 34 goles marcados en estadios nacionales.
  • El Estadio Monumental se mantiene como la sede donde más veces jugó y anotó.

Los jugadores de la Selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, volvieron al país para enfrentar a Mauritania y Zambia en uno de los últimos amistosos internacionales previos al Mundial 2026.

Alaba (Austria), Mahrez (Algeria) y Al Tamari (Jordania), las figuras de sus equipos.
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El encuentro tendrá lugar este viernes en La Bombonera, una cancha que vio varias veces jugar a Lionel Messi a lo largo de su carrera. El rosarino tiene una vasta historia con la camiseta de la Selección en los estadios argentinos, convirtiendo sedes como el Monumental, la cancha de Boca y el Mario Alberto Kempes en escenarios de sus mejores funciones.

Desde su debut oficial en 2005, el rosarino ha disputado una cantidad de 196 partidos con la camiseta de la Selección. De sus casi 200 presentaciones con la Mayor, Messi jugó 55 partidos en territorio argentino.

Lionel Messi vs Australia Argentina Mundial Qatar 2022

El estadio de River se mantiene como su casa principal, siendo el escenario donde más veces fue ovacionado. Sin embargo, la federalización de la Selección lo ha llevado a convertir goles y brindar asistencias en Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.

Analizando el historial detallado de su carrera, el 10 argentino marcó 34 goles en suelo nacional, de los 115 que hizo con la celeste y blanca. Su gol más reciente en el país fue el doblete ante Venezuela en la victoria 3-0 en el Monumental, por las Eliminatorias, en septiembre de 2025.

Todos los partidos que Messi jugó en Argentina con la Selección

Los partidos que Lionel Messi disputó vistiendo la camiseta de la Selección en estadios argentinos, según el registro histórico hasta la actualidad:

  • 09/10/2005 - Monumental (CABA): Argentina 2-0 Perú (Eliminatorias). Debut de Messi como local.
  • 13/10/2007 - Monumental (CABA): Argentina 2-0 Chile (Eliminatorias).
  • 17/11/2007 - Monumental (CABA): Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias).
  • 15/06/2008 - Monumental (CABA): Argentina 1-1 Ecuador (Eliminatorias).
  • 06/09/2008 - Monumental (CABA): Argentina 1-1 Paraguay (Eliminatorias).
  • 11/10/2008 - Monumental (CABA): Argentina 2-1 Uruguay (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 28/03/2009 - Monumental (CABA): Argentina 4-0 Venezuela (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 06/06/2009 - Monumental (CABA): Argentina 1-0 Colombia (Eliminatorias).
  • 04/09/2009 - Gigante de Arroyito (Rosario): Argentina 1-3 Brasil (Eliminatorias). Único partido oficial en su ciudad natal.
  • 10/10/2009 - Monumental (CABA): Argentina 2-1 Perú (Eliminatorias).
  • 07/09/2010 - Monumental (CABA): Argentina 4-1 España (Amistoso). Marcó 1 gol.
  • 20/06/2011 - Monumental (CABA): Argentina 4-0 Albania (Amistoso). Marcó 1 gol.
  • 01/07/2011 - Ciudad de La Plata (La Plata): Argentina 1-1 Bolivia (Copa América).
  • 08/07/2011 - Estanislao López (Santa Fe): Argentina 0-0 Colombia (Copa América).
  • 11/07/2011 - Mario A. Kempes (Córdoba): Argentina 3-0 Costa Rica (Copa América).
  • 16/07/2011 - Estanislao López (Santa Fe): Argentina 1-1 (4-5 p.) Uruguay (Copa América).
  • 07/10/2011 - Monumental (CABA): Argentina 4-1 Chile (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 11/11/2011 - Monumental (CABA): Argentina 1-1 Bolivia (Eliminatorias).
  • 02/06/2012 - Monumental (CABA): Argentina 4-0 Ecuador (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 07/09/2012 - Mario A. Kempes (Córdoba): Argentina 3-1 Paraguay (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 12/10/2012 - Malvinas Argentinas (Mendoza): Argentina 3-0 Uruguay (Eliminatorias). Marcó 2 goles.
  • 22/03/2013 - Monumental (CABA): Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 07/06/2013 - Monumental (CABA): Argentina 0-0 Colombia (Eliminatorias).
  • 04/06/2014 - Monumental (CABA): Argentina 3-0 Trinidad y Tobago (Amistoso).
  • 07/06/2014 - Ciudad de La Plata (La Plata): Argentina 2-0 Eslovenia (Amistoso). Marcó 1 gol.
  • 30/03/2016 - Mario A. Kempes (Córdoba): Argentina 2-0 Bolivia (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 01/09/2016 - Malvinas Argentinas (Mendoza): Argentina 1-0 Uruguay (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 15/11/2016 - Bicentenario (San Juan): Argentina 3-0 Colombia (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 23/03/2017 - Monumental (CABA): Argentina 1-0 Chile (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 05/09/2017 - Monumental (CABA): Argentina 1-1 Venezuela (Eliminatorias).
  • 05/10/2017 - La Bombonera (CABA): Argentina 0-0 Perú (Eliminatorias).
  • 29/05/2018 - La Bombonera (CABA): Argentina 4-0 Haití (Amistoso). Marcó 3 goles.
  • 07/06/2019 - Bicentenario (San Juan): Argentina 5-1 Nicaragua (Amistoso). Marcó 2 goles.
  • 08/10/2020 - La Bombonera (CABA): Argentina 1-0 Ecuador (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 12/11/2020 - La Bombonera (CABA): Argentina 1-1 Paraguay (Eliminatorias).
  • 03/06/2021 - Único Madre de Ciudades (Sgo. del Estero): Argentina 1-1 Chile (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 09/09/2021 - Monumental (CABA): Argentina 3-0 Bolivia (Eliminatorias). Marcó 3 goles.
  • 10/10/2021 - Monumental (CABA): Argentina 3-0 Uruguay (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 14/10/2021 - Monumental (CABA): Argentina 1-0 Perú (Eliminatorias).
  • 16/11/2021 - Bicentenario (San Juan): Argentina 0-0 Brasil (Eliminatorias).
  • 25/03/2022 - La Bombonera (CABA): Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 23/03/2023 - Monumental (CABA): Argentina 2-0 Panamá (Amistoso). Marcó 1 gol.
  • 28/03/2023 - Único Madre de Ciudades (Sgo. del Estero): Argentina 7-0 Curazao (Amistoso). Marcó 3 goles.
  • 07/09/2023 - Monumental (CABA): Argentina 1-0 Ecuador (Eliminatorias). Marcó 1 gol.
  • 12/10/2023 - Monumental (CABA): Argentina 1-0 Paraguay (Eliminatorias).
  • 16/11/2023 - La Bombonera (CABA): Argentina 0-2 Uruguay (Eliminatorias).
  • 15/10/2024 - Monumental (CABA): Argentina 6-0 Bolivia (Eliminatorias). Marcó 3 goles.
  • 19/11/2024 - La Bombonera (CABA): Argentina 1-0 Perú (Eliminatorias).
  • 10/06/2025 - Monumental (CABA): Argentina 1-1 Colombia (Eliminatorias).
  • 04/09/2025 - Monumental (CABA): Argentina 3-0 Venezuela (Eliminatorias). Marcó 2 goles
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