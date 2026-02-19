Fate, la marca de neumáticos que hizo historia patrocinando a River y Boca al mismo tiempo

19 de febrero de 2026 Inicio
La emblemática Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE) rompió el mercado publicitario en 1985 al convertirse en sponsor principal de los dos clubes más grandes del fútbol argentino.

Enzo Francescoli y Jorge Comas

Enzo Francescoli y Jorge Comas, figuras de River y Boca en la década del '80.

La emblemática firma Fate, dedicada a la fabricación de neumáticos, confirmó este miércoles el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad de San Fernando. Tras 86 años de historia en el país, la dirección de la compañía atribuyó la drástica medida a una profunda crisis financiera derivada de la retracción del consumo interno y las dificultades para sostener la competitividad frente a la apertura de importaciones.

El fin de las operaciones en la planta de Virreyes impacta directamente en 920 trabajadores que fueron desvinculados de la institución. En su etapa de mayor esplendor, la corporación llegó a producir un promedio de 5 millones de unidades anuales, consolidándose como un actor central de la industria nacional y extendiendo su influencia más allá del sector automotriz.

La desaparición de la Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE) marca el cierre de un ciclo que tuvo su "era dorada" durante la década del 80. En aquel período, la empresa protagonizó un hito publicitario sin precedentes al convertirse en el primer patrocinador en ocupar simultáneamente el centro de las camisetas de Boca Juniors y River Plate, los dos clubes más grandes del fútbol argentino.

boca supercopa

El acuerdo, que se extendió entre 1985 y 1989, implicó desembolsos que rondaban los u$s350.000 anuales, una cifra significativa para la lógica financiera de la época. Para River, el vínculo representó un cambio histórico, ya que el club de Núñez nunca antes había lucido publicidad en el pecho de su indumentaria oficial hasta el desembarco de la marca de neumáticos.

La presencia de la marca en la indumentaria deportiva coincidió con hitos institucionales contrapuestos para los dos gigantes del fútbol local. Mientras que en Boca el aporte publicitario sirvió para paliar una etapa de fuerte inestabilidad económica, en la vereda de enfrente el logo de la empresa quedó inmortalizado en el ciclo donde el conjunto "millonario" se consagró campeón de América por primera vez y campeón Intercontinental por única vez.

river libertadores

A pesar de la visibilidad alcanzada durante el trayecto hacia la cima del fútbol internacional, la normativa de la FIFA de aquel entonces impidió que el patrocinio se exhibiera en la final de la Copa Intercontinental de 1986. De esta manera, el logo de la hoy extinta fábrica estuvo ausente en la histórica victoria frente al Steaua de Bucarest en Tokio, donde el reglamento prohibía la publicidad comercial en las casacas.

