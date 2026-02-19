19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Partido inaugural del Mundial 2026: fecha, sede y equipos

Será la tercera vez que este escenario reciba un encuentro inaugural, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

Por
Esta sede volverá a ser protagonista de una apertura mundialista

Esta sede volverá a ser protagonista de una apertura mundialista,

EFE
  • El Mundial 2026 tendrá su primer partido el 11 de junio con un cruce que marcará el inicio del torneo.
  • México será protagonista del encuentro inaugural frente a Sudáfrica en condición de anfitrión.
  • El debut se jugará en un estadio con fuerte peso histórico dentro de las Copas del Mundo.
  • El certamen se desarrollará en tres países y contará con un formato ampliado de selecciones y partidos.

El partido inaugural del Mundial 2026 ya tiene fecha, sede y protagonistas confirmados. El encuentro que dará inicio oficial al torneo se disputará en junio y tendrá como uno de los actores principales al seleccionado de uno de los anfitriones.

David Romero lidera la tabla de goleadores del Apertura 2026.
Te puede interesar:

El recorrido del goleador del Apertura 2026: es joven, había sido cedido a Chile y ahora sorprende a todos

La próxima Copa del Mundo será la primera con 48 equipos participantes y se organizará de manera conjunta entre tres Estados Unidos, Canadá y México. Este nuevo formato amplía el calendario y suma una fase más luego de la zona de grupos. Como suele suceder, el duelo inicial no solo abrirá la competencia, sino que también concentrará la atención de todo el mundo por el escenario que se eligió.

Grupos Mundial 2026

Cuándo se enfrentan México y Sudáfrica por el partido inaugural del Mundial 2026.

Las selecciones de México y Sudáfrica se medirán el jueves 11 de junio de 2026. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo A y será el Partido 1 del torneo.

El horario estipulado para el inicio es a las 13:00 en la Ciudad de México, lo que equivale a las 16:00 en Argentina. De esta manera, el debut se disputará en plena jornada diurna para el público local y en horario de la tarde para gran parte de Sudamérica.

Selección de México

Cuál será la sede del partido inaugural del Mundial 2026.

El escenario elegido es el Estadio Azteca, ubicado en la capital mexicana. Esta sede volverá a ser protagonista de una apertura mundialista, consolidando su lugar como uno de los estadios más emblemáticos del fútbol internacional. Con capacidad cercana a los 87 mil espectadores y luego de una serie de obras de modernización, el estadio reunirá las condiciones necesarias para albergar la ceremonia inaugural y el primer partido del certamen. Será la tercera vez que este escenario reciba un encuentro inaugural, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Di María cumplió 38 años y festejó en sus ciudad natal. 

El look de Di María que es tendencia: su camisa la rompe

Este jueves se debían jugar 4 partidos, pero fueron postergados y se jugarán durante el fin de semana

La Liga Profesional confirmó la reprogramación de los partidos del jueves 19: cómo se jugará la 6° fecha

Diez apellidos con recorrido en el fútbol de elite buscarán el ascenso en 2026.

El Ascenso, lleno de figuras: los 10 futbolistas destacados que juegan en la Primera Nacional

Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareiro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

El exarquero explotó contra Mbappé.

El repudiable ataque de Chilavert a Mbappé para defender a Prestianni: "¿De qué valores habla si vive con un travesti?"

Lanús y Flamengo juegan la Recopa Sudamericana por ser los campeones de las Copas Sudamericana y Libertadores

A pesar del paro general de la CGT, Lanús recibe a Flamengo por la ida de la Recopa

Rating Cero

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal.
play

Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Son dos nuevas opciones que suman variedad al streaming.

Las 2 películas que sumó Netflix hace poco y duran menos de dos horas: son imperdibles

¿Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli?

Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli

El cambio de Noelia Marzol antes de su salto a la fama.

La impresionante transformación de Noelia Marzol: así se veía antes de ser famosa

últimas noticias

La CGT brindó una conferencia de prensa.

La CGT destacó el paro general contra la reforma laboral y afirmó que "se detuvo más del 90% de la actividad"

Hace 18 minutos
La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Hace 20 minutos
Juan Ramón Díaz de 43 años asesinó a su pareja con un cuchillo de carnicero.

Femicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja

Hace 22 minutos
El empresario fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires para ser tratado por una infecció urinaria.

"Estoy vivo": Alberto Samid agradeció al Gobierno bonaerense y disparó contra la atención médica uruguaya

Hace 23 minutos
La inflación mayorista bajó en enero.

En enero, la inflación mayorista bajó al 1,7% mensual y registró un 26,4% interanual

Hace 31 minutos