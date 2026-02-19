Partido inaugural del Mundial 2026: fecha, sede y equipos Será la tercera vez que este escenario reciba un encuentro inaugural, luego de las ediciones de 1970 y 1986. Por + Seguir en







Esta sede volverá a ser protagonista de una apertura mundialista, EFE

El Mundial 2026 tendrá su primer partido el 11 de junio con un cruce que marcará el inicio del torneo.

México será protagonista del encuentro inaugural frente a Sudáfrica en condición de anfitrión.

El debut se jugará en un estadio con fuerte peso histórico dentro de las Copas del Mundo.

El certamen se desarrollará en tres países y contará con un formato ampliado de selecciones y partidos. El partido inaugural del Mundial 2026 ya tiene fecha, sede y protagonistas confirmados. El encuentro que dará inicio oficial al torneo se disputará en junio y tendrá como uno de los actores principales al seleccionado de uno de los anfitriones.

La próxima Copa del Mundo será la primera con 48 equipos participantes y se organizará de manera conjunta entre tres Estados Unidos, Canadá y México. Este nuevo formato amplía el calendario y suma una fase más luego de la zona de grupos. Como suele suceder, el duelo inicial no solo abrirá la competencia, sino que también concentrará la atención de todo el mundo por el escenario que se eligió.

Grupos Mundial 2026 Cuándo se enfrentan México y Sudáfrica por el partido inaugural del Mundial 2026. Las selecciones de México y Sudáfrica se medirán el jueves 11 de junio de 2026. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo A y será el Partido 1 del torneo.

El horario estipulado para el inicio es a las 13:00 en la Ciudad de México, lo que equivale a las 16:00 en Argentina. De esta manera, el debut se disputará en plena jornada diurna para el público local y en horario de la tarde para gran parte de Sudamérica.