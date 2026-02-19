Franco Colapinto finalizó los tests de Bahrein: terminó 6° y alcanzó el mejor tiempo para Alpine El piloto de Alpine culminó su entrenamiento en el circuito Sakhir y mejoró sus tiempos de cara al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Quedó cerca del segundo mejor tiempo de la pretemporada. Por + Seguir en







Colapinto alcanzó el mejor tiempo para Alpine.

Franco Colapinto tuvo una nueva destacada actuación en el Circuito Internacional de Sakhir, en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1. El argentino fue el único piloto de Alpine F1 Team en pista durante toda la jornada del jueves, donde terminó en el 6to lugar.

Luego de un turno matutino firme, en el que ya se había metido entre los diez mejores y mostró buen ritmo en tandas largas, Colapinto afrontó el tramo final con una estrategia clara: montar neumáticos blandos nuevos y buscar una vuelta rápida cuando restaban 18 minutos de actividad.

En el tramo final de la prueba, el argentino bajó su tiempo anterior en casi medio segundo y marcó 1:33.818, registro que lo dejó sexto a 1.015 del mejor tiempo absoluto de la pretemporada, establecido por Andrea Kimi Antonelli con 1:32.803.

En total, el argentino completó 117 vueltas y fue el más veloz del segundo grupo de pilotos, incluso por delante de Nico Hulkenberg, una de las sorpresas del día con su nuevo equipo.