Germán Martínez contra reforma laboral: "El Gobierno armó packs para que los diputados puedan votar"

El diputado y presidente de bloque de UxP, Germán Martínez, advirtió que "el Gobierno armó packs para que los diputados puedan votar" a favor de la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados y aseveró que el oficialismo no tuvo intención de tratar el proyecto con tiempo.
"Desde el Gobierno les dicen 'vengan, me dan sesión y se pueden ir. Vengan. Se quedan a votar en general, algunos se quedan otros s se van, pero necesito que me aprueben el FAL", sobre el fondo de asistencia laboral que se financia con el aporte previsional del trabajador. Insistió en que a algunos "les dicen bueno, si no me ayudas en general, ayudame a votar en particular".
Recordó al senador Eduardo Kueider, que fue atrapado cruzando la frontera con Paraguay, y sigue detenido en ese país con contrabando de divisas, lo encontraron junto a su secretaria con 200 mil dólares sin declarar, y después de apoyar a Javier Mieli con la aprobación de la Ley Bases, y a pesar de haber sido elegido por le Frente de Todos. "Después nos nos sorprendamos cuando pasan las cosas", sentenció.
Martínez habló en Argenzuela, en C5N, con la conducción de Jorge Rial: "Si son tan audaces, que den el debate... Es una reforma que es un mamarracha y el tratamiento es bochornoso".
El legislador del PJ subrayó que la La Libertad Avanza "trata de consumar una metodología desde el día 1, que es que no se debata, y que la sociedad no esté informada. Nunca hubo un debate serio".
El político detalló el tratamiento express del proyecto y acusó que los Senadores no pudieron ver el texto antes de votarlo y que esta misma metodología pretenden para la Cámara baja: "Mandaron el paquete cerrado, sin revisar, y encima niegan el uso de la palabra".
"Nunca quisieron debatir la reforma laboral... Si son tan audaces que den el debate. Es una reforma que es un mamarracho", subrayó Martínez.