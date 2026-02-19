19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Germán Martínez contra reforma laboral: "El Gobierno armó packs para que los diputados puedan votar"

El legislador del PJ aseguró que los propios diputaos aliados del Gobierno dijeron que les ofrecieron algo a cambio para que se sienten y den quórum.

Por

El legislador habló de supuestas coimas del Gobierno para la sanción de la reforma laboral.

C5N

El diputado y presidente de bloque de UxP, Germán Martínez, advirtió que "el Gobierno armó packs para que los diputados puedan votar" a favor de la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados y aseveró que el oficialismo no tuvo intención de tratar el proyecto con tiempo.

El empresario fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires para ser tratado por una infecció urinaria.
Te puede interesar:

"Estoy vivo": Alberto Samid agradeció al Gobierno bonaerense y disparó contra la atención médica uruguaya

"Desde el Gobierno les dicen 'vengan, me dan sesión y se pueden ir. Vengan. Se quedan a votar en general, algunos se quedan otros s se van, pero necesito que me aprueben el FAL", sobre el fondo de asistencia laboral que se financia con el aporte previsional del trabajador. Insistió en que a algunos "les dicen bueno, si no me ayudas en general, ayudame a votar en particular".

Recordó al senador Eduardo Kueider, que fue atrapado cruzando la frontera con Paraguay, y sigue detenido en ese país con contrabando de divisas, lo encontraron junto a su secretaria con 200 mil dólares sin declarar, y después de apoyar a Javier Mieli con la aprobación de la Ley Bases, y a pesar de haber sido elegido por le Frente de Todos. "Después nos nos sorprendamos cuando pasan las cosas", sentenció.

Martínez habló en Argenzuela, en C5N, con la conducción de Jorge Rial: "Si son tan audaces, que den el debate... Es una reforma que es un mamarracha y el tratamiento es bochornoso".

El legislador del PJ subrayó que la La Libertad Avanza "trata de consumar una metodología desde el día 1, que es que no se debata, y que la sociedad no esté informada. Nunca hubo un debate serio".

El político detalló el tratamiento express del proyecto y acusó que los Senadores no pudieron ver el texto antes de votarlo y que esta misma metodología pretenden para la Cámara baja: "Mandaron el paquete cerrado, sin revisar, y encima niegan el uso de la palabra".

"Nunca quisieron debatir la reforma laboral... Si son tan audaces que den el debate. Es una reforma que es un mamarracho", subrayó Martínez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei quiere abrir las sesiones ordinarias con la reforma laboral ya aprobada.

Contrarreloj en extraordinarias: el plan para que Milei abra sesiones con la reforma laboral aprobada

Un jubilado fue detenido en la protesta.

El llanto de un jubilado detenido en la protesta contra la reforma laboral: "Es una cacería humana"

play

Brutal represión en el Congreso: manifestantes derribaron las vallas en la protesta contra la reforma laboral

play

Seguí en vivo el debate en Diputados de la reforma laboral del Gobierno

Las impactantes imágenes del paro nacional contra la reforma laboral de la CGT

Ciudad desierta: las postales del paro general contra la reforma laboral de la CGT

play

Diputados: mientras se debate la reforma laboral, la Policía reprime brutalmente a manifestantes

Rating Cero

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático.

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal.
play

Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Son dos nuevas opciones que suman variedad al streaming.

Las 2 películas que sumó Netflix hace poco y duran menos de dos horas: son imperdibles

últimas noticias

Milei quiere abrir las sesiones ordinarias con la reforma laboral ya aprobada.

Contrarreloj en extraordinarias: el plan para que Milei abra sesiones con la reforma laboral aprobada

Hace 8 minutos
Enzo Francescoli y Jorge Comas, figuras de River y Boca en la década del 80.

Fate, la marca de neumáticos que hizo historia patrocinando a River y Boca al mismo tiempo

Hace 8 minutos
La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

Hace 18 minutos
Un jubilado fue detenido en la protesta.

El llanto de un jubilado detenido en la protesta contra la reforma laboral: "Es una cacería humana"

Hace 24 minutos
A contramano del mundo, los activos argentinos se mantuvieron firmes.

El Merval y los ADRs reaccionaron al alza, pese al paro general y a la espera de la reforma laboral

Hace 35 minutos