El recorrido del goleador del Apertura 2026: es joven, había sido cedido a Chile y ahora sorprende a todos

El delantero atraviesa su mejor momento tras un paso por el exterior y hoy lidera la tabla de artilleros en el campeonato local.

Por
David Romero lidera la tabla de goleadores del Apertura 2026.

Tigre

  • David Romero es el goleador del Apertura 2026 con Tigre.

  • Marcó 4 goles en las primeras 5 fechas del torneo.

  • Antes brilló en Chile con 7 tantos en 11 partidos.

  • Tigre compró el 100% de su pase y le firmó contrato por cinco temporadas.

David Romero, delantero de Tigre lidera la tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 tras un camino marcado por préstamos, pocos minutos en su club de origen y una explosión reciente que lo puso en el centro de la escena.

El atacante surgido de Talleres de Córdoba debió atravesar distintas etapas para encontrar continuidad. En sus primeros años como profesional alternó presencias en el primer equipo con largos tramos sin protagonismo, condicionado por la competencia interna y las decisiones del cuerpo técnico.

El punto de inflexión llegó con su salida a préstamo al fútbol chileno, donde encontró regularidad, confianza y goles. Ese rendimiento cambió su panorama y abrió una nueva oportunidad, primero con otra cesión y luego con su consolidación definitiva en el Matador.

La carrera de David Romero, el goleador de Tigre

Romero se destacó en las inferiores de Talleres, donde fue campeón y goleador en Séptima con 40 goles en 55 partidos, lo que lo proyectó rápidamente hacia el plantel profesional. Debutó en Primera en 2021 y llegó a disputar 44 encuentros, aunque con apenas un 33% de titularidades y 4 goles convertidos.

En 2024 tuvo muy pocos minutos y el club decidió cederlo a Unión La Calera de Chile. Allí respondió con 7 goles en 11 partidos, incluyendo un doblete en su debut, y fue clave para que el equipo asegurara la permanencia. De regreso en Argentina, en 2025 volvió a salir a préstamo, esta vez a Tigre. A pesar de algunas lesiones, cerró el año con 5 goles en 21 partidos y actuaciones decisivas, como el tanto ante Lanús en octavos del Clausura.

Ese rendimiento llevó a la dirigencia a comprar el 100% de su pase y firmarle un contrato por cinco temporadas. Ya en el Apertura 2026, el delantero respondió con 4 goles en las primeras 5 fechas, se convirtió en el máximo artillero del torneo y en una pieza central del equipo.

