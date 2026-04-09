9 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Record histórico en el Mundial 2026: por primera vez habrá tres árbitros argentinos en la Copa del Mundo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los nombres de los jueces principales en la competencia que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Por
Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera serán los tres árbitros argentinos que estarán en el Mundial 2026

Redes sociales

A 63 días del inicio del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que por primera vez en la historia Argentina contará con la participación de tres árbitros principales en una Copa del Mundo.

La Selección argentina jugará dos amistosos previo al Mundial 2026.
Te puede interesar:

La Selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos antes del Mundial 2026

La FIFA envió el aviso a la entidad máxima del fútbol argentino y este lo publicó a través de un comunicado. “El próximo Mundial será histórico, no solo por su tripartita referencia en cuanto a sedes, sino también porque habrá tres árbitros argentinos con protagonismo. Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez oficiarán como jueces principales en la máxima cita del fútbol”, indicaron.

La competencia mundial se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, donde la selección dirigida por Lionel Scaloni y capitaneada por Lionel Messi será la defensora del título tras la obtención de la copa en Qatar 2022 en la final que le ganó 4 a 2 por penales a Francia tras empatar 3 a 3 durante el tiempo reglamentario y suplementario.

Además, Tello, Falcón Pérez y Herrera viajarán acompañados por Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo, quien estará en el VAR.

“La notificación recibida por AFA implica un récord histórico para el arbitraje nacional y también lo es a nivel global, ya que en conjunto con Brasil se transforma en la federación con más jueces citados en una edición del Mundial”, señaló la Asociación argentina.

Los antecedentes de Tello, Falcón Pérez y Herrera en competencias internacionales

Con esta confirmación, Argentina se convertirá junto a Brasil en la federación de mayor representación en la competencia que se disputará del 11 de junio al 19 de julio Estados Unidos, México y Canadá.

Salvo Facundo Tello, esta será la primera participación en una Copa del Mundo para Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, aunque este último tuvo roce internacional reciente tras dirigir en el Mundial de Clubes 2025.

Facundo Tello

Durante el Mundial Qatar 2022 dirigió tres partidos, incluidos dos de fase de grupos y el cruce entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final. Además, cuenta con experiencia en finales internacionales: dirigió la definición de la Copa Libertadores 2024 y la de la Copa Sudamericana 2023. En la previa de este Mundial, también fue designado en el repechaje entre Congo y Jamaica.

Facundo Tello

Yael Falcón Pérez

Será su debut mundialista, aunque dirigió en el Mundial de Clubes 2025 y también en los Juegos Olímpicos París 2024, donde tuvo participación en fase de grupos y cuartos de final. También fue árbitro durante el Mundial Sub-20.

Yael Falcón Pérez

Darío Herrera

También hará su debut durante una Copa del Mundo, de igual modo a nivel selecciones fue parte de la delegación arbitral argentina durante la Copa América 2024, el Mundial Sub-20 2025 y partidos de Eliminatorias. Además, dirigió la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, semifinales internacionales y recordados Superclásicos de 2015.

Darío Herrera árbitro
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marley volverá a la conducción del programa de viajes por el Mundial.
play

Marley confirmó que Ian Lucas lo acompañará en su programa sobre el Mundial 2026

Conla nueva ley, si alguna parte del cuerpo del jugador está en línea con el últimojugador rival, está habilitado.

Se puso en marcha la nueva ley del offside: cuál es el principal cambio

Puede llegar a convertirse en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo.

Con cuántos años disputará Lionel Messi el Mundial 2026

Guillermo Memo Ochoa podría convertirse, junto a Messi y Cristiano, en los mayores jugadores de disputar 6 Mundiales

Memo Ochoa, el arquero de México que podría alcanzar el mismo récord que buscan Messi y Cristiano Ronaldo

La caída ante Arabia Saudita sorprendió al mundo en 2022.
play

Las peores goleadas que sufrió la Selección argentina en los mundiales

El golfista admitió el uso de potentes analgésicos. 

Video: cómo fue el arresto de Tiger Woods tras volcar su camioneta en Florida

Rating Cero

Yo tuve la suerte de tener una madre que me escuchó y perdió mucho por hacerlo, expresó Anna del Boca.

Anna del Boca habló tras la exposición de su padre en el Congreso: "No me interesa iluminar más esta oscuridad"

La serie de misterio y drama adolescente que es tendencia en la N roja, estrenó la tercera parte.
play

Esta serie que combina misterios, mentiras y drama adolescente estrenó su tercera temporada en Netflix y es tendencia: cómo se llama

Una nueva pareja confirmó su separación.

Quien es la cantante argentina que confirmó sobre su separación tras ponerse en pareja a fines de 2024

El dúo Miranda! antes era un trío: qué fue de la vida del guitarrista Lolo, que inspiró la canción más conocida. 

Qué pasó con "Lolo": el famoso guitarrista de Miranda

Esta gran producción estadounidense ya está disponible en la popular plataforma de streaming que no para de sumar estrenos a su catálogo y últimamente se han inscripto muchos suscriptores que la convierten en la mejor del mundo. 
play

De qué se trata Extraction, la película de acción y suspenso que está sorprendiendo a todos en Netflix

Este reparto logra transmitir con sensibilidad el conflicto central de la historia: el equilibrio entre el amor familiar y la búsqueda de un sueño propio.
play

Esta adaptación italiana sobre una familia sorda y una hija que se dedica al canto es de lo más visto de Netflix

últimas noticias

Yo tuve la suerte de tener una madre que me escuchó y perdió mucho por hacerlo, expresó Anna del Boca.

Anna del Boca habló tras la exposición de su padre en el Congreso: "No me interesa iluminar más esta oscuridad"

Hace 12 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Israel mantendrá "negociaciones directas" con Líbano por el desarme de Hezbolá y para "establecer paz"

Hace 28 minutos
La receta de pechuga de pollo en la freidora de aire fácil y rápida, con un resultado jugoso. 

Cómo preparar una pechuga de pollo en una freidora de aire de manera sencilla

Hace 36 minutos
Secreto revelado para la longevidad.

Un hombre de 106 años explicó cuál es su secreto para la longevidad y avisó que se siente muy bien

Hace 36 minutos
play
La serie de misterio y drama adolescente que es tendencia en la N roja, estrenó la tercera parte.

Esta serie que combina misterios, mentiras y drama adolescente estrenó su tercera temporada en Netflix y es tendencia: cómo se llama

Hace 41 minutos