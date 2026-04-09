Record histórico en el Mundial 2026: por primera vez habrá tres árbitros argentinos en la Copa del Mundo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los nombres de los jueces principales en la competencia que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera serán los tres árbitros argentinos que estarán en el Mundial 2026

A 63 días del inicio del Mundial 2026 , la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que por primera vez en la historia Argentina contará con la participación de tres árbitros principales en una Copa del Mundo.

La FIFA envió el aviso a la entidad máxima del fútbol argentino y este lo publicó a través de un comunicado. “El próximo Mundial será histórico, no solo por su tripartita referencia en cuanto a sedes, sino también porque habrá tres árbitros argentinos con protagonismo. Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez oficiarán como jueces principales en la máxima cita del fútbol”, indicaron.

La competencia mundial se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, donde la selección dirigida por Lionel Scaloni y capitaneada por Lionel Messi será la defensora del título tras la obtención de la copa en Qatar 2022 en la final que le ganó 4 a 2 por penales a Francia tras empatar 3 a 3 durante el tiempo reglamentario y suplementario.

Además, Tello, Falcón Pérez y Herrera viajarán acompañados por Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso , Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo, quien estará en el VAR.

“La notificación recibida por AFA implica un récord histórico para el arbitraje nacional y también lo es a nivel global , ya que en conjunto con Brasil se transforma en la federación con más jueces citados en una edición del Mundial”, señaló la Asociación argentina.

Los antecedentes de Tello, Falcón Pérez y Herrera en competencias internacionales

Con esta confirmación, Argentina se convertirá junto a Brasil en la federación de mayor representación en la competencia que se disputará del 11 de junio al 19 de julio Estados Unidos, México y Canadá.

Salvo Facundo Tello, esta será la primera participación en una Copa del Mundo para Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, aunque este último tuvo roce internacional reciente tras dirigir en el Mundial de Clubes 2025.

Facundo Tello

Durante el Mundial Qatar 2022 dirigió tres partidos, incluidos dos de fase de grupos y el cruce entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final. Además, cuenta con experiencia en finales internacionales: dirigió la definición de la Copa Libertadores 2024 y la de la Copa Sudamericana 2023. En la previa de este Mundial, también fue designado en el repechaje entre Congo y Jamaica.

Facundo Tello X (@SC_ESPN)

Yael Falcón Pérez

Será su debut mundialista, aunque dirigió en el Mundial de Clubes 2025 y también en los Juegos Olímpicos París 2024, donde tuvo participación en fase de grupos y cuartos de final. También fue árbitro durante el Mundial Sub-20.

Yael Falcón Pérez

Darío Herrera

También hará su debut durante una Copa del Mundo, de igual modo a nivel selecciones fue parte de la delegación arbitral argentina durante la Copa América 2024, el Mundial Sub-20 2025 y partidos de Eliminatorias. Además, dirigió la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, semifinales internacionales y recordados Superclásicos de 2015.