6 de abril de 2026 Inicio
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Se puso en marcha la nueva ley del offside: cuál es el principal cambio

Esta nueva medida, aprobada por FIFA, busca introducir un umbral más claro de la regla y reducir las decisiones ajustadas que, en los últimos años, generaron controversias a partir del uso del VAR.

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Conla nueva ley

Con la nueva ley, si alguna parte del cuerpo del jugador está en línea con el último jugador rival, está habilitado.

A menos casi dos meses del inicio del Mundial 2026, en la liga de Canadá se puso en marcha la nueva ley del offside, que marcará sin dudas un cambio significativo en la interpretación del fuera de juego.

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Se trata de la denominada Ley Wenger, una modificación impulsada por Arsene Wenger, que introduce un nuevo criterio para determinar cuándo un jugador atacante se encuentra en posición antirreglamentaria y que buscará un mayor dinamismo en el juego algo y evitar largas interrupciones que, en los últimos años, generaron controversias a partir del uso del VAR.

El ensayo se realizó en durante la primera fecha de la Premier League de Canadá, que contó con la aprobación de la IFAB, entidad responsable de las reglas del juego a nivel global.

En esta nueva regla sólo se considerará posición adelantada cuando exista un “espacio visible” entre un jugador del equipo atacante y el último futbolista del equipo rival, es decir que, un atacante sólo estaría en fuera de juego cuando todo su cuerpo esté por delante del defensa que marca la línea.

De esta manera, esta nueva disposición será contraria al criterio que se utiliza hoy día para sancionar el fuera de juego, donde se considera en posición adelantada a un atacante si cualquier parte de su cuerpo habilitada para convertir un gol supera la línea del penúltimo defensor.

La explicación de la FIFA por la nueva ley del offside

Según explicó la FIFA, la nueva ley del offisde o ahora llamada Ley Wenger busca introducir “un umbral más claro en la interpretación de la regla y reducir las decisiones ajustadas que, en los últimos años, generaron controversias a partir del uso del VAR”.

El objetivo del ensayo es evaluar el impacto de esta modificación en tres aspectos principales: la claridad de las decisiones arbitrales, la fluidez del juego y el desarrollo de situaciones ofensivas. En ese sentido, se espera que el nuevo criterio permita un mayor dinamismo en los partidos al reducir las interrupciones y favorecer la continuidad de las jugadas.

“El ensayo de esta nueva interpretación en una competición profesional nos permitirá entender mejor sus efectos en términos de claridad, fluidez y promoción del fútbol de ataque”, señaló Wenger en declaraciones difundidas por el organismo.

El primer juego que se aplicó esta nueva regla fue durante la victoria de Forge FC por 2 a 0 frente a Atlético Ottawa.

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Según se aclaró, de momento, la ley Wenger se encuentra en “etapa experimental” y no forma parte del reglamento oficial del fútbol a nivel global. Sin embargo, su implementación en un torneo profesional representa un paso relevante dentro del proceso de evaluación que llevan adelante los organismos internacionales.

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