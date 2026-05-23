En dónde queda Austria, el único rival europeo de Argentina en el Mundial 2026

El país representante de UEFA será el segundo rival de la Albiceleste en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Austria vuelve al Mundial después de casi 30 años de ausencia. Su última participación había sido en Francia 1998, donde quedó eliminado en fase de grupos. Es una Selección que tuvo buenos resultados en la primera mitad del siglo XX. Alcanzó el cuarto puesto en la Copa del Mundo de 1934 y el tercer lugar en 1954 . En estos últimos años se ha consolidado como un equipo sumamente competitivo. Jugó las últimas 3 Eurocopas de manera consecutiva y se clasificó a la cita mundialista con tranquilidad. La mayor parte de su plantel juega en la Bundesliga de Alemania. Se perfila para ser el rival con el que Argentina se disputará el primer puesto del grupo.

La geografía de Austria está dominada por los Alpes, que cubren cerca del 60% de su territorio . Esta enorme cadena montañosa (la más extensa de Europa) atraviesa el oeste y el sur del país, generando paisajes con picos nevados, lagos glaciares y profundos valles . Gracias a esta formación natural, Austria posee una gran cantidad de estaciones de esquí y destinos turísticos vinculados al montañismo y los deportes de invierno.

Otro elemento central de la geografía austríaca es el Danubio, uno de los ríos más largos e importantes de Europa . Este atraviesa el norte del país de oeste a este y pasa por ciudades como Viena, la capital , y Linz. El Danubio fue y es fundamental para el comercio, la comunicación y el desarrollo económico de Austria, ya que conecta a Europa Central con Europa del Este y el Mar Negro.

Con respecto a su historia, durante la Edad Media Austria se transformó en el centro político del Sacro Imperio Romano Germánico , una estructura que agrupaba numerosos estados y principados bajo la autoridad de un emperador. Más acá en el tiempo, en 1804 nació oficialmente el Imperio Austríaco, que posteriormente evolucionó hacia el Imperio Austrohúngaro en 1867 . Esta potencia multinacional fue una de las más importantes del continente durante el siglo XIX. Se disolvió luego de la Primera Guerra Mundial y Austria pasó a convertirse en una república independiente en 1918 .

Con respecto a su economía, es una de las más avanzadas de Europa Central. Presenta un PBI per cápita elevado y un bajo nivel de desemplo, dando como resultado una buena calidad de vida para sus habitantes. Uno de los principales motores económicos es el sector industrial. Austria se destaca por la producción de maquinaria, hierro, acero y productos químicos. El otro es el turismo, ciudades históricas como Viena y Salzburgo, y el atractivo de los Alpes se establecen como destinos muy solicitados por personas de otros países.

Dónde está Austria y qué características tiene el país

Es una pequeña nación ubicada en el centro de Europa que volverá al Mundial después de casi 30 años (1998). Fue una Selección destacada en la primera mitad del siglo pasado y busca volver a serlo.

Su territorio está dominado por los Alpes, que cubren cerca del 60% de la superficie del país y generan paisajes con montañas nevadas, lagos y profundos valles. Otro elemento clave es el Danubio, uno de los ríos más importantes de Europa, que atraviesa ciudades como Viena, la capital. Tanto los Alpes como el Danubio fueron fundamentales para el turismo, el comercio y el desarrollo económico de la nación.

Los Alpes, Austria Los Alpes, Tirol, Austria Pexels

La historia austríaca estuvo estrechamente vinculada al Sacro Imperio Romano Germánico. Durante la Edad Media, Austria se convirtió en el centro del poder imperial. Con el paso del tiempo, el país se transformó en una de las grandes potencias de Europa Central. En 1804 surgió oficialmente el Imperio Austríaco, que luego pasó a convertirse en el Imperio Austrohúngaro en 1867. Finalmente, se disolvió después de la PGM y nació la República de Austria. Actualmente su economía es una de las más desarrolladas de Europa Central y se sostiene principalmente en la industria del hierro y el acero y el turismo.