En dónde queda Jordania, el último rival de Argentina en el Mundial 2026

El país asiático será el tercer rival de la Albiceleste en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este será un Mundial muy especial para Jordania ya que se trata del primero en toda su historia . Consiguió la clasificación en la primera instancia de las Eliminatorias de Asia tras quedar por detrás de Corea del Sur en el grupo. Viene de salir subcampeón en la Copa Arabe de la FIFA luego de caer en la final contra Marruecos por 3-2.

Su territorio está marcado por los paisajes áridos y desérticos . Gran parte del país se encuentra cubierta por mesetas secas, montañas rocosas y extensiones de arena donde las lluvias son escasas durante gran parte del año. En este contexto, uno de los lugares que más se destaca es Petra , una ciudad arqueológica construida hace más de 2000 años por los antiguos nabateos en medio de un entorno montañoso y desértico, aprovechando las formaciones de roca rojiza características del sur del país. Es Patrimonio de la Humanidad según UNESCO y está considerada como una de las siete maravillas del mundo moderno . Es la principal fuente de turismo de la nación.

El Mar Rojo y el Mar Muerto ocupan un lugar clave dentro del territorio y la economía de Jordania. A través de la ciudad costera de Aqaba, el Mar Rojo representa la única salida marítima del país y funciona como un punto estratégico para el comercio internacional y el turismo. Sus playas y arrecifes de coral también impulsan actividades como el buceo y el snorkel.

Por otro lado, el Mar Muerto representa uno de los fenómenos naturales más famosos del planeta debido a su altísima concentración de sal, que permite flotar fácilmente sobre sus aguas. Separa a Jordania de Israel y Cisjordania y sus orillas se encuentran a más de 400 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo en tierra firme. Ambos espacios naturales son fundamentales para la economía y ayudan a potenciar el turismo internacional en una nación marcada por los paisajes desérticos.

La cultura de Jordania está profundamente influenciada por sus raíces árabes y musulmanas. El árabe es el idioma oficial del país y el islam es la religión predominante, especialmente en su rama sunita. Las mezquitas forman parte central de las ciudades, existen celebraciones religiosas importantes como el Ramadán y muchas costumbres sociales están vinculadas a tradiciones islámicas. La hospitalidad ocupa un lugar central dentro de la sociedad jordana y suele considerarse uno de los rasgos más representativos del pueblo local.

Dónde está Jordania y qué características tiene el país

Está ubicado en Medio Oriente y su territorio está dominado por paisajes áridos y desérticos, con mesetas secas, montañas rocosas y amplias extensiones de arena. La escasez de agua es uno de los principales problemas del país, ya que posee muy pocas fuentes hídricas y un clima con lluvias limitadas durante gran parte del año. Dentro de este entorno se destaca Petra, una antigua ciudad arqueológica construida por los nabateos hace más de 2000 años sobre formaciones de roca rojiza en el sur del país. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada una de las siete maravillas del mundo moderno, es el principal atractivo turístico jordano.

El Mar Rojo y el Mar Muerto son fundamentales para la economía y el turismo de Jordania. A través de la ciudad de Aqaba, el Mar Rojo representa la única salida marítima del país y un punto estratégico para el comercio internacional. Por otro lado, el Mar Muerto, famoso por su enorme concentración de sal que permite flotar fácilmente, separa Jordania de Israel y Cisjordania, y sus costas se ubican en el punto más bajo de la superficie terrestre.

Mar Muerto Las formaciones de sal y aguas azules del Mar Muerto. Pexels

La cultura jordana está fuertemente influenciada por sus raíces árabes y musulmanas. El árabe es el idioma oficial y el islam, especialmente en su rama sunita, es la religión predominante. Las mezquitas forman parte central de las ciudades y celebraciones como el Ramadán tienen una gran importancia social y religiosa. Además, la hospitalidad es uno de los rasgos más representativos de la sociedad jordana.