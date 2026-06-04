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4 de junio de 2026 Inicio

Julián Álvarez bajará la intensidad de sus entrenamientos y se guardará para el partido contra Argelia

El delantero de la Selección argentina se suma a la lista de los jugadores con molestias físicas y no jugará contra Honduras. Qué le pasó y qué decidió el cuerpo técnico para cuidarlo.

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Julián Álvarez y Lautaro Martínez entrenando en Kansas City.

Julián Álvarez y Lautaro Martínez entrenando en Kansas City.

El 9 de la Selección argentina sintió una molestia en un tobillo en los primeros entrenamientos intensos en Kansas y el cuerpo técnico decidió bajarle la carga para reducir los riesgos de que se sume a la lista de lesionados antes de siquiera empezar con la fase de grupos. El objetivo es resguardarlo para el partido contra Argelia del 16 de junio.

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Este lunes Julián Álvarez cumplió con la sesión de entrenamiento normal junto a Cuti Romero y Nico González, al terminar identificó la molestia del tobillo, pero al día siguiente volvió a entrenar de la misma forma. El tercer día el cuerpo técnico ordenó que se haga estudios médicos y, por suerte, no se detectó ninguna lesión.

Aún así, después de dos prácticas fuertes, Julián bajó la intensidad de su trabajo. Por eso, no salió al campo con el resto del plantel y realizó tareas regenerativas. Para que el delantero se recupere más rápido se le realizará un tratamiento de plasma rico en plaquetas, una técnica que busca regenerar la zona afectada y evitar complicaciones.

Si bien podría seguir entrenando, el cuerpo técnico prefiere apostar por su plenitud física para el debut de Argentina en el Mundial 2026 y no arriesgarlo por el amistoso contra Honduras este sábado a las 21.

El fixture de Argentina fase de grupos

Martes 16 de junio a las 22 en Kansas

Vs Argelia

Lunes 22 de junio a las 14 en Dallas

Vs Austria

Sábado 28 de junio a las 23 en Dallas

Vs Jordania

El calendario completo del Mundial 2026 (hora argentina)

Fase de Grupos

Jueves, 11 de junio de 2026

  • 16:00: México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
  • 23:00: Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio de 2026

  • 16:00: Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto Stadium
  • 22:00: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio de 2026

  • 19:00: Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium
  • 01:00 (14/06): Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver
  • 22:00: Haití vs. Escocia – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • 16:00: Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium

Domingo, 14 de junio de 2026

  • 14:00: Alemania vs. Curazao – Grupo E – Philadelphia Stadium
  • 20:00: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Houston Stadium
  • 17:00: Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas Stadium
  • 23:00: Europa B vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio de 2026

  • 13:00: España vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium
  • 19:00: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Atlanta Stadium
  • 16:00: Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Los Angeles Stadium
  • 22:00: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Seattle Stadium

Martes, 16 de junio de 2026

  • 16:00: Francia vs. Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium
  • 19:00: Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston Stadium
  • 22:00: Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium
  • 01:00 (17/06): Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio de 2026

  • 17:00: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
  • 20:00: Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium
  • 14:00: Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K – Houston Stadium
  • 23:00: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio de 2026

  • 13:00: Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium
  • 16:00: Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Angeles Stadium
  • 19:00: Canadá vs. Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver
  • 22:00: México vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio de 2026

  • 22:00: Brasil vs. Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium
  • 19:00: Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium
  • 01:00 (20/06): Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
  • 16:00: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle Stadium

Sábado, 20 de junio de 2026

  • 17:00: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium
  • 21:00: Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium
  • 14:00: Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston Stadium
  • 01:00 (21/06): Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio de 2026

  • 13:00: España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Miami Stadium
  • 19:00: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium
  • 16:00: Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium
  • 22:00: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio de 2026

  • 18:00: Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • 21:00: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Philadelphia Stadium
  • 14:00: Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium
  • 00:00 (23/06): Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio de 2026

  • 17:00: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium
  • 20:00: Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
  • 14:00: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium
  • 23:00: Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio de 2026

  • 19:00: Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami Stadium
  • 19:00: Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta Stadium
  • 16:00: Suiza vs. Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver
  • 16:00: Europa A vs. Qatar – Grupo B – Seattle Stadium
  • 22:00: Europa D vs. México – Grupo A – Estadio Ciudad de México
  • 22:00: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio de 2026

  • 17:00: Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Philadelphia Stadium
  • 17:00: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – New York New Jersey Stadium
  • 20:00: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Dallas Stadium
  • 20:00: Japón vs. Europa B – Grupo F – Kansas City Stadium
  • 23:00: Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium
  • 23:00: Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio de 2026

  • 16:00: Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston Stadium
  • 16:00: Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I – Toronto Stadium
  • 00:00 (27/06): Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Seattle Stadium
  • 00:00 (27/06): Egipto vs. Irán – Grupo G – BC Place Vancouver
  • 21:00: Uruguay vs. España – Grupo H – Houston Stadium
  • 21:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio de 2026

  • 18:00: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium
  • 18:00: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium
  • 23:00: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Kansas City Stadium
  • 23:00: Argelia vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium
  • 20:30: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami Stadium
  • 20:30: Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium

Fase de Eliminación

Domingo, 28 de junio de 2026

  • Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B – 17:00 – Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio de 2026

  • Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – 17:00 – Boston Stadium
  • Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – 18:00 – Estadio Monterrey
  • Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F – 20:00 – Houston Stadium

Martes, 30 de junio de 2026

  • Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – 18:00 – New York New Jersey Stadium
  • Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – 21:00 – Dallas Stadium
  • Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – 22:00 – Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio de 2026

  • Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – 17:00 – Atlanta Stadium
  • Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – 18:00 – San Francisco Bay Area Stadium
  • Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – 23:00 – Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio de 2026

  • Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – 17:00 – Toronto Stadium
  • Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – 20:00 – Los Angeles Stadium
  • Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – 23:00 – BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio de 2026

  • Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – 18:00 – Miami Stadium
  • Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – 20:00 – Kansas City Stadium
  • Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – 23:00 – Dallas Stadium

Octavos de Final

Sábado, 4 de julio de 2026

  • Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 – 17:00 – Philadelphia Stadium
  • Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 – 20:00 – Houston Stadium

Domingo, 5 de julio de 2026

  • Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 – 17:00 – New York New Jersey Stadium
  • Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 – 18:00 – Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio de 2026

  • Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 – 18:00 – Dallas Stadium
  • Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 – 23:00 – Seattle Stadium

Martes, 7 de julio de 2026

  • Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 – 18:00 – Atlanta Stadium
  • Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 – 23:00 – BC Place Vancouver

Cuartos de Final

Jueves, 9 de julio de 2026

  • Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 – 18:00 – Boston Stadium

Viernes, 10 de julio de 2026

  • Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 – 20:00 – Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio de 2026

  • Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 – 18:00 – Miami Stadium
  • Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 – 21:00 – Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio de 2026

  • Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 – 16:00 – Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio de 2026

  • Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 – 16:00 – Atlanta Stadium

Partido por el Tercer Puesto

Sábado, 18 de julio de 2026

  • Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 – 18:00 – Miami Stadium

Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio de 2026

  • Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 – 16:00 – Nueva York Nueva Jersey Stadium
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