Julián Álvarez bajará la intensidad de sus entrenamientos y se guardará para el partido contra Argelia El delantero de la Selección argentina se suma a la lista de los jugadores con molestias físicas y no jugará contra Honduras. Qué le pasó y qué decidió el cuerpo técnico para cuidarlo. Por Agregar C5N en









Julián Álvarez y Lautaro Martínez entrenando en Kansas City.

El 9 de la Selección argentina sintió una molestia en un tobillo en los primeros entrenamientos intensos en Kansas y el cuerpo técnico decidió bajarle la carga para reducir los riesgos de que se sume a la lista de lesionados antes de siquiera empezar con la fase de grupos. El objetivo es resguardarlo para el partido contra Argelia del 16 de junio.

Este lunes Julián Álvarez cumplió con la sesión de entrenamiento normal junto a Cuti Romero y Nico González, al terminar identificó la molestia del tobillo, pero al día siguiente volvió a entrenar de la misma forma. El tercer día el cuerpo técnico ordenó que se haga estudios médicos y, por suerte, no se detectó ninguna lesión.

Aún así, después de dos prácticas fuertes, Julián bajó la intensidad de su trabajo. Por eso, no salió al campo con el resto del plantel y realizó tareas regenerativas. Para que el delantero se recupere más rápido se le realizará un tratamiento de plasma rico en plaquetas, una técnica que busca regenerar la zona afectada y evitar complicaciones.